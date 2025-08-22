В пятницу, 22 августа, состоялись первые поединки 1/32 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу, который в прошлом сезоне выиграл донецкий «Шахтер». Поскольку, начиная с текущего розыгрыша, турнир проходит в новом формате, то уже на этой стадии состязаний вместе с аматорскими коллективами, командами второй и первой лиг выступают 12 представителей УПЛ (все, кроме участников еврокубков — «Динамо», «Шахтера», «Полесья» и «Александрии»).

ВІДЕО ДНЯ

Кубок Украины. 1/32 финала

22 августа (пятница)

«Локомотив» (Киев) — «Колос» (Коваливка) — 2:2 (А. Савчук, 3, П. Савчук, 51 — Климчук, 86, 90+5). На 65-й минуте Цуриков («Колос») не реализовал пенальти. По пенальти — 4:2.

РЕКЛАМА

«Виктория» (Сумы) — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Шпиренок, 24).

«Карбон» (Черкассы) — «Ингулец» (Петрово) — 1:2 (Кошелюк, 8 — Касимов, 3, Фарасеенко, 49).

«Маяк» (Сарны) — «Металлист» (Харьков) — 0:2 (Дигтярь, 16, 55).На 43-й минуте удален Порох («Металлист»).

РЕКЛАМА

Остальные 24 кубковых поединка будут сыграны 23—25 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло в квалификации Лиги Европы «Маккаби» из Тель-Авива.

Фото ФК «Колос»



РЕКЛАМА

9

Читайте нас в Facebook