«Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы
Киевское «Динамо», уступившее кипрскому «Пафосу» в квалификации Лиги чемпионов, сыграло на стадионе «ТСК Арена» в сербском городе Бачка-Топола номинально гостевой матч раунда плей-офф Лиги Европы против сильнейшего клуба Израиля «Маккаби» из Тель-Авива.
Лига Европы. Раунд плей-офф отбора Лиги Европы. Первый матч
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Динамо» (Украина) — 3:1
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Михайленко, Пихаленок (Попов, 54), Шапаренко (Яцык, 90), Волошин (Кабаев, 74), Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73).
Голы: Перец (12, 69), Егезкель (58) — Волошин (32).
До очного противостояния на нейтральных полях чемпионы Израиля и Украины уже успели порадовать своих поклонников победами над мальтийским «Хамрун Спартанс» (динамовцы — 3:0 и 3:0, тель-авивцы — 2:1 и 3:1) и вылетом от кипрского «Пафоса» («бело-синие» — 0:1 и 0:2, клуб с Земли обетованной — 1:1 и 0:1). Теперь на кону стоит путевка в Лигу Европы.
Очередное испытание на прочность подопечные Александра Шовковского. которых после «кипрского фиаско» не пинал только ленивый, проводили на родине сербского наставника «Маккаби» Жарко Лазетича (встреча из-за грозы началась с 15-минутной задержкой). И снова у болельщиков «бело-синих» одни разочарования. Вратарь выручает далеко не всегда, защита до неприличия дырявая, а в атаке проблески — по праздникам. Словом, очередное жалкое зрелище в Европе. Хотя на сей раз все, если что, можно списать на удаление Вивчаренко…
Ответная встреча соперников состоится 28 августа в польском Люблине.
Напомним, что в случае успешного прохождения израильского барьера «Динамо» выйдет в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — в основной турнир Лиги конференций. Так что, набирайтесь терпения. Вон футболисты и тренеры «Динамо» сколько себя терпят…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче УПЛ разгромило «Эпицентр».
Фото ФК «Динамо»
