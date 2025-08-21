41.01 / 41.52 47.84 / 48.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Динамо» с красной карточкой Вивчаренко капитулировало перед «Маккаби»: видеообзор отборочного матча Лиги Европы

23:45 21 августа 2025
Маккаби - Динамо

Киевское «Динамо», уступившее кипрскому «Пафосу» в квалификации Лиги чемпионов, сыграло на стадионе «ТСК Арена» в сербском городе Бачка-Топола номинально гостевой матч раунда плей-офф Лиги Европы против сильнейшего клуба Израиля «Маккаби» из Тель-Авива.

Лига Европы. Раунд плей-офф отбора Лиги Европы. Первый матч

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Динамо» (Украина) — 3:1

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев, Михайленко, Пихаленок (Попов, 54), Шапаренко (Яцык, 90), Волошин (Кабаев, 74), Ярмоленко (Бражко, 54), Ванат (Герреро, 73).

Голы: Перец (12, 69), Егезкель (58) — Волошин (32).

РЕКЛАМА

До очного противостояния на нейтральных полях чемпионы Израиля и Украины уже успели порадовать своих поклонников победами над мальтийским «Хамрун Спартанс» (динамовцы — 3:0 и 3:0, тель-авивцы — 2:1 и 3:1) и вылетом от кипрского «Пафоса» («бело-синие» — 0:1 и 0:2, клуб с Земли обетованной — 1:1 и 0:1). Теперь на кону стоит путевка в Лигу Европы.

Очередное испытание на прочность подопечные Александра Шовковского. которых после «кипрского фиаско» не пинал только ленивый, проводили на родине сербского наставника «Маккаби» Жарко Лазетича (встреча из-за грозы началась с 15-минутной задержкой). И снова у болельщиков «бело-синих» одни разочарования. Вратарь выручает далеко не всегда, защита до неприличия дырявая, а в атаке проблески — по праздникам. Словом, очередное жалкое зрелище в Европе. Хотя на сей раз все, если что, можно списать на удаление Вивчаренко…

Ответная встреча соперников состоится 28 августа в польском Люблине.

РЕКЛАМА

Напомним, что в случае успешного прохождения израильского барьера «Динамо» выйдет в основной раунд Лиги Европы, а в случае неудачи — в основной турнир Лиги конференций. Так что, набирайтесь терпения. Вон футболисты и тренеры «Динамо» сколько себя терпят…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в матче УПЛ разгромило «Эпицентр».

Фото ФК «Динамо»

РЕКЛАМА

22

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Таро-прогноз на 22 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Львам — «Дьявол» и соблазны, Девам — «Отшельник» и поиск ответов: таро-прогноз на 22 августа

Помощь до 40 тысяч

Украинцам выплатят до 40 тысяч грн: кто может надеяться на помощь

Метод &quot;двух ложек&quot;

Насыпьте с вечера эти 2 средства в унитаз, и утром он будет сиять ярче солнечных лучей

Следующий материал
Новости партнеров