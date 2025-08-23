41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
Деньги

Владельцам газовых плит и котлов нужно заплатить по 1500 гривен: предупреждение газовщиков

10:23 23 августа 2025
Газовая плита

В Украине скоро стартует отопительный сезон, когда многие семьи смогут получить от правительства денежную помощь на оплату отопления.

В то же время, специалисты предупреждают владельцев газовых котлов и плит о необходимости пройти именно сейчас техническое обслуживание для собственной безопасности, ведь даже незначительные неисправности могут привести к серьезным авариям. Об этом, в частности, говорится в сообщении одного из областных филиалов «Газсети».

Стоимость комплексного обслуживания составляет 1500 грн. и включает полную проверку и настройку оборудования.

Услуга добровольная, ее можно заказать через «Газсеть» или у газовиков, осматривающих газопроводы.

Речь идет о регулярном техническом обслуживании соответствующей техники, которое желательно осуществить в преддверии отопительного сезона во избежание неисправностей.

Как отмечают специалисты, даже мелкая неисправность котла, если ее не устранить вовремя, может привести к серьезной аварии, которая поставит под угрозу безопасность не только одной квартиры, но и всего дома.

Именно поэтому газовщики советуют заказывать проверки. Стоимость комплексного пакетного обслуживания котла и плиты составляет 1500 гривен.

Комплексный пакет обслуживания включает в себя:
• перекрытие крана перед прибором и его визуальный осмотр;
• очищение водок и форсунок;
• проверку работы автоматики сохранности;
• смазка кранов;
• очистка датчиков и электродов;
• пусконаладочные работы.

Услуга предоставляется исключительно на добровольном основании.

Заказать проверку можно:
• в Центре обслуживания клиентов «Газсети»;
• через газовиков, производящих осмотр газопроводов в вашем доме.

Газовики также напоминают, что в некоторых областях украинцы могут получить от благотворителей помощь для проверки безопасности газовых систем и состояния газового оборудования.

