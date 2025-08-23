«Чувствую себя более сексуальной». Серена Уильямс призналась, что похудела с помощью аналога «Оземпика»

43-летняя американка Серена Уильямс, известная своей «сильной подачей», долгое время страдала от лишнего веса.

Проблемы с ней начали беспокоить спортсменку еще в 2017 году, после рождения старшей дочери Оливии, призналась она в интервью Vogue.

Несмотря на диеты и регулярные тренировки, Уильямс не могла добиться желаемого результата.

«Я буквально каждый день выходила на корт, не делая ничего другого. Я была абсолютной суперспортсменкой, постоянно участвовала в соревнованиях и была суперздорова всю свою жизнь, но я просто не могла вернуться к тому, что мне нужно, чтобы я не делала», — рассказала Серена.

После рождения младшей дочери Адиры в 2023 году Уильямс снова начала худеть, и поначалу у нее это получалось легко, но в какой-то момент вес перестал уменьшаться. Тогда Серена решила попробовать популярный среди звезд метод — препараты для похудения. Под наблюдением врачей теннисистка начала принимать более сильный аналог «Оземпика» «Зепбаунд» (GLP-1 Zepbound), который также назначают при сахарном диабете, а также используют для корректировки веса.

«Вся моя жизнь — это спортзал, тренировки, бег, тренировки, танцы, все, что только можно придумать. Я всегда доходила до определенной отметки на весах, но мой вес никогда не мог быть меньше. Тогда я решила, что пора попробовать что-то другое, и начала принимать «Зепбаунд», — признается она.

Звезде настолько понравился результат, что она разрекламировала препарат в своих соцсетях и не побоялась признаться в его приеме публично. «Я чувствую себя легче душевно, я чувствую себя более сексуальной, я чувствую себя более уверенной».

В то же время, несмотря на «волшебные» инъекции, Серена продолжает соблюдать диету и много занимается спортом, ведь пока не существует препарата, который может сделать пресс как у нее.

«Я — любительница углеводов. Мясо — не для меня. Я была веганом, вегетарианцем, а сейчас нахожусь где-то посередине «, — рассказала Уильямс о питании и отметила, что ест много бобов для поддержания уровня белка.

Серена добавила, что решилась признаться в приеме препарата, чтобы другие матери не стеснялись того, что выбрали альтернативный метод сброса веса после беременности. «Мне кажется, что многие называют уколы позором и говорят что-то вроде: „О, ленивые люди делают это“ или „Если вы достаточно много работаете, вам это не нужно“. На своем опыте я точно знаю, что это просто неправда. Иногда вам нужна помощь. Ваша история — это ваша история, и это нормально — сделать».

Отметим, что лекарство от сахарного диабета «Оземпик» последние несколько лет очень популярно среди желающих сбросить вес. Ранее в его употреблении подозревали Лану Дель Рэй, Ким Кардашьян, Кэти Перри, Селену Гомес и многих других звезд, а публично признавали в его приеме Лиззо, Опра Уинфри, Келли Кларксон.

В то же время, напомним, многие звезды не используют «Оземпик», ведь последствия его приема могут быть совершенно непредсказуемыми. Гораздо лучше, как кажется многим, использовать советы от певицы Шакиры — танцы, правильный рацион и здоровый образ жизни.

