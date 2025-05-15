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Я стану сильнее и лучше: Дженнифер Лопес о своем обещании детям после развода
Развод уже не такое исключительное явление, как прежде, поскольку в среднем возрасте и позже расстаются все больше пар. Этому даже дали собственное название «серый развод». Но все же все были удивлены, когда Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова развелись летом 2024 года после двух лет брака, пишет Womanan Home. Один из самых громких разводов знаменитостей был завершен в январе 2025 года, и теперь Джей Ло думает только об одном: о своих детях.
Переживая процесс развода, она рассказала журналистам, что дала и сдержала одно очень важное обещание, чтобы ее дети, 17-летние близнецы Макс и Эмме, не волновались за нее. «Я сказала: „Обещаю, ты увидишь, что я стану сильнее и лучше“. Я им это пообещала, и я это сделала. И они это ощущают сейчас. Это дает мне большое чувство покоя в моей жизни».
Она добавила, что гордится собой не только за то, что сдержала это обещание, но и за то, что помогла своим детям стать «сильнее и лучше».
Она поделилась: «Я счастливее, что шагнула вперед, чем была год назад, два года назад, три года назад… Я горжусь собой за это, и я горжусь тем, что смогла провести своих детей через трудные времена, что они сильнее и лучше благодаря этому».
Джей Ло призналась в интервью, что до сих пор испытывает определенное «чувство материнской вины».
«Я была работающей мамой, когда они были маленькими. Они, наверное, не получали от меня столько, сколько хотели, не правда ли? Потому что, когда ты работающая мама — а так много работающих мам это знают — у тебя всегда есть это чувство вины», — отметила звезда.
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