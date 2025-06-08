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Не решалась в 20, но одела в 55 лет: Дженнифер Лопес стала активно использовать «боди мщения»
В начале 2025 года Джей Ло и Бен Аффлек развелись. После этого певица стала активно слушать свою «внутреннюю маленькую Дженнифер», а также дразнить экс-супруга, превращая свои выступления в яркую демонстрацию того, за чем ему стоит пожалеть.
Джей Ло убеждена: скромность — это не украшение. Поэтому не стесняется носить самые откровенные наряды, не оставляющие пространства воображению, пишут зарубежные СМИ.
На днях звезда выступила перед поклонниками, как всегда превратив исполнение своих хитов в настоящий фэшн-перфоманс. После развода с Беном Аффлеком она стала смелее, громче и не собирается больше страдать от разрушенного брака.
«Вау, это было эпически! Ребята, а вы понимаете, сколько всего хорошего еще впереди от Джен и ее команды? Жду не дождусь всего, что они готовят», «Джей Ло пришла не играть, она пришла царствовать», «Абсолютная королева» , — пишут поклонники в Сети.
В прошлом Дженнифер Лопес признавалась, что главный секрет ее подтянутой фигуры заключается в тренировках по боксу.
Звезда также обязательно встречается со своей тренершей Трейси Андерсон четыре-пять раз в неделю.
Кроме изнурительных тренировок, Лопес считает, что возраст придал ей особую уверенность в себе. «Женщины становятся более уверенными с возрастом. корреспондентом журнала W.
Еще один секрет вечной молодости Дженнифер, которая в 55 лет может позволить себе все — от мини до голых платьев и откровенных боди — полноценный сон.
«Совет номер один — всегда высыпаться. Я не могу не отметить этого.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Лопес заняла центральное место на церемонии вручения премии American Music Awards 2025 года .
Фото: Instagram/Jennifer Lopez1071
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