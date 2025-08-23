41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
«Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы

19:45 23 августа 2025
Меган Маркл

Герцогиня Сассекская не может дождаться, когда поклонники погрузятся во второй сезон сериала «С любовью, Меган».

«Новый сезон сериала «С любовью, Меган» стартует 26 августа на Netflix, — написала 44-летняя Маркл в своих Instagram Stories. — Осмелюсь сказать: «Это все… и пакет чипсов».

Она также поделилась видео, на котором готовит картофельные чипсы.

В первом сезоне сериала Меган подчеркивала свою страсть к контенту об образе жизни и делилась рецептами и домашними лайфхаками со зрителями и знаменитыми гостями. При этом, по мнению зрителей, герцогиня-повариха не столько готовила кулинарные шедевры, сколько хвасталась драгоценными украшениями на руках.

«Мне всегда нравилось брать что-то достаточно обычное и улучшать это», — сказала она во время эпизода первого сезона, пишет издание US Magazine.

Хотя Меган все больше впускает поклонников в частную жизнь, она решила не снимать «С любовью» в собственном доме.

«Я хотела защитить эту безопасную гавань, — сказала она журналу People в марте. — Мы — дружная семья, и я люблю такие моменты — когда можно уложить Лили спать, пообедать вместе, провести священное время вместе в конце дня. Наша кухня — это место, где мама просто готовит для семьи, а команда из более 80 человек — это многовато в вашем доме».

Недавно Меган Маркл ошеломила поклонников признанием о своей жизни и детях.

118

