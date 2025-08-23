«Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы

Герцогиня Сассекская не может дождаться, когда поклонники погрузятся во второй сезон сериала «С любовью, Меган».

«Новый сезон сериала «С любовью, Меган» стартует 26 августа на Netflix, — написала 44-летняя Маркл в своих Instagram Stories. — Осмелюсь сказать: «Это все… и пакет чипсов».

Она также поделилась видео, на котором готовит картофельные чипсы.

В первом сезоне сериала Меган подчеркивала свою страсть к контенту об образе жизни и делилась рецептами и домашними лайфхаками со зрителями и знаменитыми гостями. При этом, по мнению зрителей, герцогиня-повариха не столько готовила кулинарные шедевры, сколько хвасталась драгоценными украшениями на руках.

«Мне всегда нравилось брать что-то достаточно обычное и улучшать это», — сказала она во время эпизода первого сезона, пишет издание US Magazine.

Хотя Меган все больше впускает поклонников в частную жизнь, она решила не снимать «С любовью» в собственном доме.

«Я хотела защитить эту безопасную гавань, — сказала она журналу People в марте. — Мы — дружная семья, и я люблю такие моменты — когда можно уложить Лили спать, пообедать вместе, провести священное время вместе в конце дня. Наша кухня — это место, где мама просто готовит для семьи, а команда из более 80 человек — это многовато в вашем доме».

