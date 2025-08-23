Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить

Электрический чайник — один из наиболее часто используемых приборов в доме. Это может показаться пустяком, но во время ежедневного кипячения воды он может потреблять удивительное количество энергии. Более того, сам прибор не всегда виноват. Часто наши привычки и незначительные упущения приводят к росту счетов за электроэнергию и менее эффективной работе чайника, пишет издание Zielony Ogrodek.

Хотя чайник кажется простым в использовании, именно здесь мы совершаем больше всего ошибок. Следует знать о них, чтобы избежать траты энергии и денег.

Отмерьте только такое количество воды, которое вам действительно нужно. Это самый простой способ сэкономить деньги. Многие чайники имеют мерный стакан — используйте его. Если вам нужна чашка чая, вскипятите только чашку воды, а не половину чайника.

Накипь в чайнике действует как изолятор, поэтому нагревательный элемент работает дольше и потребляет больше энергии. Регулярно удаляйте накипь. Уксус, лимонная кислота или специальные средства для удаления накипи — существует множество вариантов. Регулярная очистка поможет нагревательному элементу быстрее нагреть воду и продлит срок службы прибора.

Если прибор имеет неисправный выключатель, нагревательный элемент может продолжать работать даже после того, как вода закипела. Если вы заметили, что чайник дольше кипит, проверьте, автоматически ли он выключается. Если есть проблемы, подумайте о ремонте или замене прибора — это безопаснее и в долгосрочной перспективе более дешевое решение.

Ранее специалисты назвали простые и безопасные методы, как быстро удалить застаревший жир из духовки.

