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Тарифы на коммунальные услуги вырастут вдвое? Почему такое возможно и когда может случиться
Хотя в ближайшее время не планируется рост тарифов на коммунальные услуги, не исключено, что на это придется пойти. Причиной тому может стать Меморандум с Международным валютным фондом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум Украины с МВФ. В тексте последнего говорится о необходимости срочно подготовить план послевоенных реформ и решить старые структурные проблемы.
Так, по данным МВФ, хотя тарифы на электроэнергию для населения повысили в 2023-м и 2024-м годах с очень низкого уровня, тарифы на отопление и горячее водоснабжение остаются под действием ценовых мораториев с начала войны.
«Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, в то время как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ», — говорится в документе.
Поэтому Украине необходим план по созданию устойчивого сектора в послевоенный период, в котором тарифы на коммунальные услуги будут соответствовать уровню окупаемости расходов и будет внедрена новая методика расчета тарифов с учетом социальных факторов, считают в МВФ.
В то же время в Фонде подчеркнули необходимость защитить наиболее уязвимые домохозяйства от последствий повышения тарифов, в частности, за счет пересмотра жилищно-коммунальной субсидии с целью повышения ее эффективности и точности предоставления.
В настоящий момент продолжают действовать моратории на рост цен на природный газ и отопление, при этом 4,32 грн. за 1 кВт/ч украинцы будут платить по меньшей мере, до 25 октября, а 7,96 грн. за кубометр «голубого топлива» до мая 2026 года.
Вместе с тем, как отмечали ранее «ФАКТЫ», в НБУ утверждают, что поднимать тарифы на коммунальные услуги придется с 2026-го года, хотя и не говорят — когда именно и на какую сумму.251
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