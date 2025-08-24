Справедливая позиция: в КНР отреагировали на слова Зеленского, который не считает страну гарантом безопасности

На фоне дискуссии лидеров Запада относительно гарантий безопасности для Украины министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что «россия поддерживает предоставление Украине надежных гарантий безопасности и согласна не исключать членов Совета Безопасности ООН, в том числе западные страны и Китай, из предоставляющих так называемые гарантии». На что украинский президент Владимир Зеленский сказал, что Украине не нужен Китай как один из гарантов. Однако представитель МИД страны Мао Нин на днях заявила, что Китай готов играть конструктивную роль в достижении мира в Украине.

«Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию и всегда был честным и беспристрастным в отношении украинского кризиса, что очевидно для всех. Важно стремиться к общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и способствовать политическому урегулированию украинского кризиса», — сказала она.

Мао Нин добавила, что «Китай готов играть конструктивную роль в этом направлении».

Напомним, 20 августа глава МИД рф лавров заявил, что россия вроде бы согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины с участием таких государств, как Китай, США, Великобритания и Франция.

Но Зеленский ответил, что Китай не будет среди гарантов безопасности Украины, потому что не помог остановить войну. Более того, открыл оккупантам свой рынок дронов. Кроме того, Китай, оставивший свою подпись на Будапештском меморандуме, ничего не сделал как гарант безопасности как в 2014 году, так и в 2022 году.

Тем временем эксперты именно Китай считают главным бенефициаром саммита Трампа и путина на Аляске.

