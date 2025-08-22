На пресс-конференции после встречи президент Дональд Трамп и диктатор путин пытались создать впечатление импульса к прекращению войны в Украине. путин использовал слово «соглашение», а Трамп упомянул о «большом прогрессе». Тем не менее, было понятно, что саммит разочаровал американскую сторону. Например, не было соглашения о прекращении огня, о котором Трамп публично заявлял.

«Нет соглашения, пока не будет соглашения, — сказал необычно мрачный Трамп после более короткой, чем ожидалось, личной встречи с путиным. — Мы его не достигли».

Нет, не достигли. И отсутствие соглашения — это именно то, чего добивался Китай, как считает Newsweek.

Пекин, судя по всему, надеется, что война в Украине будет продолжаться бесконечно долго. Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что министр иностранных дел Китая Ван И 2 июля сказал Кайе Каллас, главе внешней политики ЕС, что Китай не хочет, чтобы россия проиграла, потому что тогда США сосредоточатся на Китае.

«Для Пекина саммит на Аляске подтвердил его основное убеждение: мир — это сцена для переговоров великих держав о сферах влияния», — сказал Newsweek Чарльз Бертон из пражского аналитического центра Sinopsis.

Китайскому режиму, имеющему концепцию мира «сверху вниз», нравится идея великих стран, которые сами решают мировые проблемы.

«Сейчас существует решающий прецедент для будущего саммита между Трампом и китайским руководством, где Китай будет настаивать на значительных уступках в Восточной Азии», — сказал Бертон.

Одной из этих уступок было бы дипломатическое признание Северной Кореи американской стороной, отметил Бертон, который был канадским дипломатом в Пекине.

Корейская Народно-Демократическая Республика, единственный официальный военный союзник россии, также заинтересована в продолжении войны в Украине.

«Режим Кима, вероятно, доволен тем, что Соединенные Штаты дипломатически вовлечены на других фронтах, — заявил Грег Скарлатой, президент и генеральный директор Комитета по правам человека в Северной Корее. — Это дает Ким Чен Ыну больше времени для продолжения его коммерческого экспорта нестабильности, насилия и орудий смерти».

Однако древняя китайская пословица напоминает нам: «Ни один банкет не длится вечно».

Трамп может быстро прекратить китайский банкет, если навяжет дополнительные расходы на россию и ее посредникам. Например, ему придется сильно ударить по Китаю, чтобы перекрыть его поток денег в москву. Отсутствие денег для путина означает отсутствие войны в Украине. 6 августа Трамп исполнительным указом ввел дополнительный 25-процентный тариф на Индию за покупку российской нефти, но он не ввел тариф на Китай, который закупает еще больше этого товара у россии.

Сейчас россия и ее сторонники испытывают терпение Трампа и пытаются понять, как далеко они могут зайти. В результате американский лидер получает критику за то, что выглядит как слабая дипломатия.

Однако в мировой политике щедрость ограничена. Дональд Трамп может вскоре прекратить свою снисходительную политику, особенно если путин будет продолжать быть непреклонным.

Ранее аналитик прокомментировал последствия встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Вашингтоне. По его мнению, мы входим в долгий этап переговоров без какого-либо перемирия.

