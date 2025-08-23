«Результат нашей любви»: Джеджула растрогал фото с маленькой Эмили

Шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, недавно ставший отцом в третий раз, показал свою двухмесячную дочь Эмили.

На своей странице в соцсети он выложил фото ребенка, который лежит на подушке рядом со спящим папой. Лицо девочки Андрей Джеджула закрыл «смайликом».

Фото с Инстаграм Андрея Джеджулы

«2 месяца рваного сна у нас с моей любимой женой. И все это результат нашей любви! Эмили! Со вторым месяцем тебя, наше солнышко», — написал счастливый отец.

У телеведущего есть старший сын Даниэль, которого ему родила модель Санта Димопулос, а от блогера Юлии Леус у него есть дочь Аделина.

Напомним, что недавно Джеджула рассказал, что несколько месяцев назад он обращался к пластическим хирургам — ему сделали операцию на верхних веках. Эта процедура называется блефаропластикой. Ведущий признался, что пошел на нее, «ибо годы берут свое».

Фото со страницы Андрея Джеджулы в соцсетях

