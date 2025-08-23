- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
- 23.08 21:33 «Язык — это щит идентичности народа»: певица SOWA о том, как украинцы сохраняют независимость
- 23.08 21:02 Вы платите больше за электроэнергию из-за электрочайника: есть варианты сэкономить
- 23.08 20:44 «Туристы-репиторы имеют в отелях немало привилегий», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 23.08 20:34 За короткое время потерял родителей и сестру: на Донетчине погиб защитник из Черкасской области
- 23.08 20:17 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 23.08 20:07 Творожные галушки: прекрасный вариант ужина для всей семьи
- 23.08 19:45 «Люблю улучшать обычное»: Меган Маркл взялась за домашние картофельные чипсы
- 23.08 19:32 Сможет ли Зеленский удержать президентство? Рейтинги разделили страну
- 23.08 19:21 На США больше нельзя полагаться: немецкий политик поднял вопрос ракет «Таурус»
- 23.08 18:58 «Идеальное время»: как Дженнифер Лопес провела годовщину разрыва с Беном Аффлеком
- 23.08 18:54 Расплата за Бучу: ГУР ликвидировало окупантов, причастных к массовым зверствам
«Результат нашей любви»: Джеджула растрогал фото с маленькой Эмили
Шоумен и телеведущий Андрей Джеджула, недавно ставший отцом в третий раз, показал свою двухмесячную дочь Эмили.
На своей странице в соцсети он выложил фото ребенка, который лежит на подушке рядом со спящим папой. Лицо девочки Андрей Джеджула закрыл «смайликом».
«2 месяца рваного сна у нас с моей любимой женой. И все это результат нашей любви! Эмили! Со вторым месяцем тебя, наше солнышко», — написал счастливый отец.
У телеведущего есть старший сын Даниэль, которого ему родила модель Санта Димопулос, а от блогера Юлии Леус у него есть дочь Аделина.
Напомним, что недавно Джеджула рассказал, что несколько месяцев назад он обращался к пластическим хирургам — ему сделали операцию на верхних веках. Эта процедура называется блефаропластикой. Ведущий признался, что пошел на нее, «ибо годы берут свое».
Фото со страницы Андрея Джеджулы в соцсетях274
Читайте нас в Facebook
Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем