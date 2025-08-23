- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Как очистить чашки от темного налета за 10 минут: советы экспертов
Обычные сода и уксус часто используются для борьбы с различными загрязнениями. В частности, ими можно убрать устаревший жир в духовке.
Также уксус и сода могут бороться с налетами на чашках, которые остаются после чаепития или кофепития. Впрочем , одно из средств действует более эффективно, чем другое, пишет KURAZH, добавляя, что магазинные моющие средства в основном рассчитаны на расщепление жиров, а не пигментов и таннинов, содержащихся в напитках.
Отмечается, что в борьбе с этими загрязнениями сода показала себя не столь эффективной, как уксус. Ведь кислоты лучше растворяют таннины. А уксус способен удалить даже застаревшие загрязнения.
Так, если чашка не слишком загрязнена, достаточно нескольких капель, которые наносят на ватный диск и протирают посуду. А если очень, то чашки следует замочить в уксусе — от 10 минут до часа, в зависимости от степени загрязненности. Другой вариант — налить в грязную чашку горячую воду (не кипяток) и добавить столовую ложку уксуса. После очищения посуду рекомендуют вымыть с обычным моющим средством и хорошо прополоскать.
Для этих целей лучше использовать обычный белый уксус, который не будет оставлять следы и запах, в отличие от бальзамического или яблочного. Да и стоит он гораздо дешевле. Если запах все же останется, то чашки можно протереть кусочком лимона. В то же время следует помнить, что уксус может повредить декор или металлические ободки на чашках.
А в сочетании с солью уксус поможет избавиться от жира и нагара на сковородках из нержавеющей стали. Для эмалированных сковородок или имеющих антипригарное покрытие используются другие лайфхаки.
Фото Pixabay143
