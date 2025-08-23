41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Как очистить чашки от темного налета за 10 минут: советы экспертов

18:39 23 августа 2025
Налет на чашках хорошо удаляет замачивание в уксусе. Фото Pixabay

Обычные сода и уксус часто используются для борьбы с различными загрязнениями. В частности, ими можно убрать устаревший жир в духовке.

Также уксус и сода могут бороться с налетами на чашках, которые остаются после чаепития или кофепития. Впрочем , одно из средств действует более эффективно, чем другое, пишет KURAZH, добавляя, что магазинные моющие средства в основном рассчитаны на расщепление жиров, а не пигментов и таннинов, содержащихся в напитках.

Отмечается, что в борьбе с этими загрязнениями сода показала себя не столь эффективной, как уксус. Ведь кислоты лучше растворяют таннины. А уксус способен удалить даже застаревшие загрязнения.

Так, если чашка не слишком загрязнена, достаточно нескольких капель, которые наносят на ватный диск и протирают посуду. А если очень, то чашки следует замочить в уксусе — от 10 минут до часа, в зависимости от степени загрязненности. Другой вариант — налить в грязную чашку горячую воду (не кипяток) и добавить столовую ложку уксуса. После очищения посуду рекомендуют вымыть с обычным моющим средством и хорошо прополоскать.

РЕКЛАМА

Для этих целей лучше использовать обычный белый уксус, который не будет оставлять следы и запах, в отличие от бальзамического или яблочного. Да и стоит он гораздо дешевле. Если запах все же останется, то чашки можно протереть кусочком лимона. В то же время следует помнить, что уксус может повредить декор или металлические ободки на чашках.

А в сочетании с солью уксус поможет избавиться от жира и нагара на сковородках из нержавеющей стали. Для эмалированных сковородок или имеющих антипригарное покрытие используются другие лайфхаки.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

143

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Черная туча над Кременчугом

Черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога: оккупанты ударили по крупнейшему НПЗ в Украине, когда его резервуары были наполнены сырьем

Укрнафта

«Укрнафте» грозит банкротство из-за действий менеджмента Корецкого, — Михаил Шнайдер

Зодиак, фото интернет

Время исполнения желаний: гороскоп для всех знаков зодиака на 23 августа

По одной ракете "Фламинго" в день сейчас производит Украина на секретном заводе компании Fire Point

«Мы продолжаем делать подарки врагу»: Максим Жорин о шумихе вокруг ракеты «Фламинго»

Следующий материал
Новости партнеров