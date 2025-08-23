41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
Происшествия

В копоти, уставшие, с гаммой эмоций на открытых лицах: в сети показали фото спасателей, которые двое суток тушили пожар на Кременчугском НПЗ

18:19 23 августа 2025
полтавские пожарные, фото ГСЧС Полтавщины

21 августа в 9 утра, через двое суток после того, как российские оккупанты в очередной раз нанесли комбинированный ракетно-«шахедный» удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего черный дым дошел из Кременчуга до Кривого Рога, полтавские спасатели при поддержке коллег из других регионов полностью ликвидировали пожар.

Главное управление ГСЧС в Полтавской области опубликовало несколько ярких портретных снимков огнеборцев, которые были задействованы в ликвидации последствий вражеской атаки на стратегическое предприятие нефтеперерабатывающей отрасли Украины.

Их автор, представитель ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, рассказала «ФАКТАМ», что стоит за этими эмоциональными кадрами.

— Я давно работаю в спасательной службе, практически всегда выезжаю на места чрезвычайных происшествий, фиксирую на фотокамеру работу пожарных, — говорит Светлана. — Так же, как и они, работаю в каске и облачении спасателя. Для них это привычно, и они, за отдельными исключениями, не реагируют на мою работу. Поэтому ни одного постановочного кадра у меня нет. Вообще не люблю, когда кто-то позирует. Люди на снимках такие, какими я их увидела в реальных обстоятельствах. В копоти, уставшие, с гаммой эмоций на открытых лицах. Где улыбаются, значит, справились с задачей и немного расслабились. Где напряжены и собраны, значит, работают.

По словам автора фотографий, первые двое суток после любого вражеского обстрела, согласно требованиям безопасности, служба спасения не имеет права показывать локацию. Так что работу спасателей приходится снимать точечно. При этом каждый час желательно обновлять контент. В ходе набора фотоматериала она всегда сосредотачивает свое внимание на лицах спасателях, а позже, когда все позади, выставляет портреты отдельным блоком.

Напомним, ночью 19 августа, когда был нанесен удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, враг направил на Полтавщину 250 беспилотников, 4 баллистических и 5 крылатых ракет.

Читайте также: «Мы каждый день рискуем не вернуться домой»: о жизни в прифронтовых Сумах устами очевидца

