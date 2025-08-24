В Украине хотят ввести обязательную вторую пенсию: что запланировали в Кабмине

В нашей стране продолжается пенсионная реформа, и одним из ее дальнейших шагов должно стать введение обязательной «второй пенсии» — накопительной.

Это предусмотрено в Программе действий правительства, пишет Agronews.

По ней на 2025 год запланирован ряд шагов по проведению реформы. В частности:

До 30 сентября

Представление в Верховной Рады законопроектов о выплате сумм пенсий (а также ежемесячного пожизненного денежного содержания судьям в отставке), начисленных на исполнение судебных решений.

До 31 декабря

Представление в Верховную Раду законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении. Кроме того, проектов законов об усовершенствовании механизма исчисления пенсии и учета пенсионных прав, а также о профессиональных пенсионных программах.

При этом подчеркивается, что до конца 2026 года должны быть усовершенствованы механизмы исчисления пенсий. Поскольку сейчас «для 5 млн человек пенсия составляет не менее 4 000 грн».

Пока в Украине накопительная система планируется как дополнение к солидарной, а не полная ее замена. Условно, человек будет получать по две пенсии — одну за счет накоплений, другую — за счет налогов работающих.

То есть часть зарплаты будет отчисляться на индивидуальный пенсионный счет в государственном фонде. Эти средства будут инвестироваться, а когда человек будет достигать пенсионного возраста, он будет получать деньги — либо в виде регулярных выплат, либо единовременно. При этом поскольку такие отчисления будут обязательными, гарантирует их сохранение и приумножение государство.

Деньги, которые будут собирать в накопительных фондах, планируют инвестировать в экономику — государственные облигации, ценные бумаги украинских компаний. Это, с одной стороны, должно защитить взносы от инфляции, а с другой — создать внутренний долгосрочный ресурс для развития экономики.

Напомним, ранее в Минсоцполитике признали, что запускать полноценную пенсионную реформу пока не выходит. Причина — невозможность нахождения финансового инструмента для сохранения пенсионных накоплений в случае внедрения в Украине накопительной пенсионной системы.

