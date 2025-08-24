Враг атаковал Днепропетровщину дронами и ракетами: есть разрушения и жертвы (фото)

Во время атаки с воздуха, которую россияне начали накануне вечером и которая продолжалась в ночь на 24 августа, вновь были нанесены удары, в частности, по Днепропетровщине и Сумщине.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о применении противником баллистической ракеты Искандер-М из района Тагангорога (рф), а также 72-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф).

«По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, востоке и юге страны. Зафиксировано попадание ракеты и 24 БпЛА на 10 локациях», — отметили в ПС ВСУ.

Так, ночью россияне нанесли ракетный удар по Павлограду на Днепропетровщине. Как сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак, в городе возник пожар, который уже потушили спасатели.

Фото ОВА

«Под утро агрессор атаковал БпЛА Синельниковщину. В Дубовиковской громаде погибла 47-летняя женщина. Соболезнования родным и близким. Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня. Противник направил беспилотники и на Межевскую громаду. Там горели частный дом и хозяйственное сооружение», — отметил он.

Фото ОВА

По Маломихайловской громаде российские войска ударили КАБами — в населенном пункте разбиты частные дома. А Никопольщину враг атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригоревской громадам. Повреждена жилая пятиэтажка.

Фото ОВА

Находилась под ударами и приграничная Сумщина, где ночью работала ПВО.

За прошедшие сутки российские войска совершили более 90 обстрелов по 36 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области. По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг нанес более 40 ударов КАБам, атаковал FPV-дронами, РСЗО, БпЛА, сбрасывал ВОГ с беспилотников. В области зафиксированы повреждения и разрушения ряда объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов:

▪В Сумской громаде поврежден частный жилой дом, нежилые здания;

▪️в Новослободской громаде повреждено административное здание, церковь, два частных жилых дома;

▪В Середино-Будской громаде повреждены частные жилые дома;

▪В Ворожбянской громаде повреждены 2 многоэтажных и 4 частных жилых дома, хозяйственные сооружения, объекты гражданской инфраструктуры;

▪️в Белопольской громаде уничтожен легковой автомобиль;

▪️в Садовской грормаде повреждено административное здание, разрушено нежилое здание.

Напомним, что во время недавней массированной атаки с воздуха враг пытался нанести удар по Сумам ракетой «Циркон», выпущенной с территории временно оккупированного Крыма.

Фото со страницы Сергея Лысака

