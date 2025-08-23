- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Третий пуск — и снова провал: россияне опять пытались атаковать Украину суперсекретной ракетой «Циркон»
Самый масштабный ракетно-дроновый удар по Украине 21 августа не обошелся без применения россиянами новейшей ракеты «Циркон». Ее применили уже в третий раз, в этот раз против Сум, но, как и в предыдущие разы — неудачно.
Об этом сообщает сайт Defence Express со ссылкой на свои источники после анализа осколков. Так, речь идет о гиперзвуковой ракете 3М22 «Циркон», которой в 3 раз стреляют по Украине, а всего проведены 14 пусков.
«Циркон» является одной из наиболее засекреченных ракет оккупантов, чьи тактико-технические характеристики точно неизвестны. Предполагают, что дальность полета ракеты составляет от 450 до 1000 км, вес боевой части — до 400 кг, длина — от 8 до 9,5 метра, скорость достигает в максимальной точке полета 8 Махов или 9 800 км/ч, но только на конечной траектории. Была принята на вооружение официально в 2022-м году для замены ракеты «Гранит», которой вооружаются российские корабли.
В то же время несмотря на впечатляющие характеристики, все попытки ее боевого применения против Украины, по данным Defence Express, закончились неудачей. Так, 7 февраля 2024 года ракета была сбита над Киевом, а 25 марта того же года были уничтожены еще две. Таким образом, все 4 «Циркона», которыми оккупанты пытались поразить цели в Украине, были успешно уничтожены украинской ПВО.
Тем временем Украина обзавелась собственной мощной ракетой «Фламинго» и уже начала ее серийное производство.320
