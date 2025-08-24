Помпео предостерегает Трампа: уступки путину лишь гарантируют последующую агрессию и поощряют диктаторов всего мира

Не только в Европе предостерегают Дональда Трампа от симпатий российскому диктатору путину. Бывший государственный секретарь США Майк Помпео выступил с резким заявлением о возможных уступках россии в войне против Украины. В своей авторской колонке в Financial Times Помпео предупредил, что признание незаконного захвата россией Донбасса станет опасным прецедентом, который может поощрить других диктаторов на агрессивные действия.

«Уступки путину — это стратегическая катастрофа, которая легитимизирует насилие как инструмент геополитики», — подчеркнул Помпео.

На фоне внеочередных встреч президента США Дональда Трампа с владимиром путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Помпео призвал Вашингтон не идти на компромиссы, которые могут поставить под угрозу суверенитет Украины.

Бывший госсекретарь США подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно включать четкие гарантии безопасности — в частности, развертывание европейских сил вдоль украинских границ и непреклонную поддержку со стороны США.

«путин реагирует только на силу. Если Америка фактически признает территориальные претензии кремля, мы не завершим войну — мы только гарантируем следующую», — отметил экс-чиновник.

Помпео также раскритиковал позицию российского МИД, в частности, заявление сергея лаврова о необходимости «права вето» со стороны россии на украинскую безопасность, назвав это шантажом и демонстрацией пренебрежения к дипломатии.

По мнению Помпео, президент Зеленский стоит перед сложным выбором, но уступки агрессору не могут быть частью решения: «Передача Донбасса это не мир, это поражение».

Ранее сообщалось о том, что союзники Трампа, члены Республиканской партии, обратились к президенту США с призывом не вознаграждать агрессию путина уступками.

