Будьте очень осторожны, вознаграждая путина: союзники Трампа обратились к нему

Многие республиканцы и союзники Дональда Трампа в последние дни сочетали свою уже привычную поверхностную похвалу американскому президенту с нотками предостережения относительно того, что будет дальше. Они часто мягко подталкивали его к большему скептицизму и жесткости в отношении путина, пишет CNN.

ВІДЕО ДНЯ

И они прямо обеспокоены тем, что этот процесс может привести к «победе» путина — страх, который, как показывают опросы, разделяют многие американцы. Похоже, они обеспокоены тем, что президент, который долго относился к российскому лидеру с детским восхищением, может отдать слишком много, чтобы положить конец войне.

Пожалуй, никто не высказывался об этом так прямо, как сенатор Том Тиллис. Выступая на днях на «CBS Mornings», республиканец из Северной Каролины заявил, что путин явно перетягивает Трампа, и предостерег от «даже крошечной победы» для российского президента.

«Провокация путина заключается в страхе, что бывший советский сателлит может стать процветающей западной демократией. Это будет началом конца его неудачного коммунистического тоталитарного опыта, — сказал Тиллис. — И даже незначительная победа дает ему жизнь в вере, что этот мир должен быть под тоталитарным правлением».

РЕКЛАМА

Сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины неоднократно предостерегал, что любые «обмены землями» должны признавать только части Украины находящимися под контролем россии, а не фактически передавать их в состав рф.

«Будьте очень осторожны, вознаграждая путина, предоставляя ему право собственности на украинскую землю силой оружия», — сказал Грэм ведущей Fox News Марии Бартиромо, накануне встречи Трампа с Зеленским и европейскими лидерами.

Он и другие предупреждали, что это может вдохновить Китай попытаться захватить Тайвань силой.

РЕКЛАМА

«Что касается обмена территориями, помните: Китай наблюдает, — сказал Грэм Шону Ханнити из Fox News. — Не делайте ничего в Украине, что побудило бы Китай захватить Тайвань».

Сенатор Тед Круз выступил на Fox News и предсказал, что Трамп заключит мирное соглашение — с одной важной оговоркой.

«Я призвал президента Трампа решить этот вопрос таким образом, чтобы это было четкой и заметной потерей для россии и путина, — сказал республиканец из Техаса. — россия не наш друг, путин не наш друг».

Недавний опрос Fox News показал, что 58% американцев сказали, что путин имел «преимущество» над Трампом накануне их саммита. Большое количество американцев давно считает, что Дональд Трамп слишком благосклонен к путину. А опрос Gallup показал, что 7 из 10 американцев по крайней мере «немного» обеспокоены тем, что мирное соглашение будет слишком выгодным для россии.

РЕКЛАМА

Но показательно, что республиканцы чувствуют себя обязанными публично высказывать эти опасения.

Стало известно, что Трамп отходит от переговоров между Украиной и россией и занимает выжидательную позицию.

137

Читайте нас в Facebook