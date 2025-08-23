путин смеется после мирных усилий Трампа: в Европе выступили с заявлением

Саммиты на Аляске и Вашингтоне дали российскому лидеру именно то, чего он хотел. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас заявила, что кремль насмехается над усилиями президента США Дональда Трампа установить мир в Украине, пишет Politico.

Она считает, что усилия Трампа, направленные на прекращение войны в Украине, принесли путину значительную пропагандистскую победу и рисковали попасть в «ловушку» кремля.

«Понятно, что россия не хочет мира, — сказала она. — Никаких обещаний, которые путин давал до сих пор, он не выполнил. Саммит на Аляске стал для кремля настоящим пиар-джекпотом. Именно этого путин хотел. До встречи было ясно, что он хочет получить фотографию, но получил гораздо больше. Он получил такой гостеприимный прием в Америке».

Назвав усилия Трампа по достижению перемирия «желательными», Кая Каллас сказала, что российский правитель, однако, менее склонен садиться за стол переговоров после Аляски, «потому что он добился того, чего хотел от этой встречи».

«путин просто смеется, не останавливает убийства, а увеличивает их», — добавила она.

Каллас отметила, что союзники Украины в так называемой коалиции желающих еще не сделали «конкретных шагов», и именно им предстоит выяснить, что они могут сделать для будущих сил сдерживания в Украине и какую форму они будут иметь.

«россия просто снова соберет свои силы и снова будет атаковать, — сказала она. — Поэтому мы должны убедиться, что они не сделают этого в будущем».

По мнению экспертов, главным бенефициаром саммита Трамп — путин на Аляске стал Китай.

