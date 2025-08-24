41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко

12:46 24 августа 2025
Чебурек от Клопотенко не понравился мусульманам.

Известный кулинар Евгений Клопотенко, который в одном из рецептов приготовления чебуреков, относящихся к крымскотатарской кухне, рекомендовал добавлять в тесто водку, подвергся критике со стороны языковеда и блогера Эскендера Зовы. Также раздражение представителя крымскотатарского народа вызвало и то, что кулинар указывал, что при приготовлении чебуреков можно использовать свинину. Ведь исповедующие ислам люди не употребляют ни водки, ни мяса свиней.

Как пишет «Информатор», о своих замечаниях Зова рассказал YouTube-проекту LUKI. Следует добавить, что фамилии Евгения Клопотенко он не называл, но соответствующие рекомендации содержатся в рецептах именно этого повара.

Читайте также: Домашние чебуреки: вкусно так, что не оторваться

«Беляш и чебурек подавать со свининой — это немножко издевательства. Один известный украинский повар в своих рецептах на сайте указал водку и свинину. И при всем том он написал, что это — „блюда крымскотатарской кухни“. Это невежество», — заметил Эскендер Зова и добавил: «Действительно все ли татары не едят свинину и не употребляют алкоголь, я не знаю — свечку не держал. Но в нашей кухне никогда не было и не могло быть этих ингридиентов. И беляш в оригинале не мог быть со свининой».

Между тем издание отмечает, что в рецепте Клопотенко на его сайте есть уточнение о неупотреблении свинины крымскими татарами, и содержится рекомендация готовить это блюдо с бараниной или говядиной.

Ранее судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился рецептом оригинального чебурека без теста, который готовится с куриным фаршем, хлопьями, соусом песто и вялеными томатами.

Фото Pixabay

