- 24.08 22:01 Почему не стоит отправляться в дорогу в любимых вещах: некоторые моменты вас удивят
- 24.08 21:32 Не сломал свое эго: украинская певица шокировала новым провокационным треком
- 24.08 21:29 Кубок Украины по футболу, 1/32 финала: результаты и видео матчей 22 — 25 августа
- 24.08 21:03 Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться
- 24.08 20:44 «Одевайтесь так, чтобы вам хотелось улыбаться себе в зеркало»: стилист Галина Денисюк о хейте и жизни без фильтров
- 24.08 20:34 Еще столько было суждено сделать: в Сумской области погиб 22-летний воин с Прикарпатья
- 24.08 20:05 Лето на тарелке: идеальный десерт — персиковый тарт с мороженым
- 24.08 20:04 Цибульской пришлось объясняться после скандальной фотосессии
- 24.08 19:38 Дроновая гонка: что говорят в США о новой тактике кремля против украинских городов
- 24.08 18:59 Овнам — «Колесница» и решительность, Ракам и Водолеям — «Башня» и неожиданность: Таро-прогноз на 25 августа
- 24.08 18:33 Никогда не прилагали больших усилий: канцлер Германии высказался о войне в Украине
- 24.08 18:14 «День Независимости — только повод проверить, где мы есть»: Валерий Пекар о выдавливании из себя «совка»
Рецепт известного шеф-повара разозлил украинских мусульман: что не так с чебуреками от Клопотенко
Известный кулинар Евгений Клопотенко, который в одном из рецептов приготовления чебуреков, относящихся к крымскотатарской кухне, рекомендовал добавлять в тесто водку, подвергся критике со стороны языковеда и блогера Эскендера Зовы. Также раздражение представителя крымскотатарского народа вызвало и то, что кулинар указывал, что при приготовлении чебуреков можно использовать свинину. Ведь исповедующие ислам люди не употребляют ни водки, ни мяса свиней.
Как пишет «Информатор», о своих замечаниях Зова рассказал YouTube-проекту LUKI. Следует добавить, что фамилии Евгения Клопотенко он не называл, но соответствующие рекомендации содержатся в рецептах именно этого повара.
Читайте также: Домашние чебуреки: вкусно так, что не оторваться
«Беляш и чебурек подавать со свининой — это немножко издевательства. Один известный украинский повар в своих рецептах на сайте указал водку и свинину. И при всем том он написал, что это — „блюда крымскотатарской кухни“. Это невежество», — заметил Эскендер Зова и добавил: «Действительно все ли татары не едят свинину и не употребляют алкоголь, я не знаю — свечку не держал. Но в нашей кухне никогда не было и не могло быть этих ингридиентов. И беляш в оригинале не мог быть со свининой».
Между тем издание отмечает, что в рецепте Клопотенко на его сайте есть уточнение о неупотреблении свинины крымскими татарами, и содержится рекомендация готовить это блюдо с бараниной или говядиной.
Ранее судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился рецептом оригинального чебурека без теста, который готовится с куриным фаршем, хлопьями, соусом песто и вялеными томатами.
Фото Pixabay5961
Читайте нас в Facebook
Лошади, Петухи и Свиньи могут рассчитывать на дополнительный доход, а Обезьян ждут полезные знакомства: восточный гороскоп на 25 — 31 августа