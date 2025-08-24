Из российского плена вернули более 100 украинцев, среди них эксмер Херсона и журналист УНИАН

Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись военные и гражданские. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Согласно договоренностям в Стамбуле были возвращены домой украинские военные, в то же время в рамках очередного 68-го обмена были освобождены восемь гражданских украинцев. Среди освобожденных воинов представители практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, а также воины ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Почти все они провели в плену более трех лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вернувшиеся военнослужащие обороняли город Мариуполь, луганское, донецкое, харьковское, запорожское, херсонское, николаевское, киевское, сумское направления, охранявшие Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных попавшие в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму.

«Наконец-то на свободе два украинских журналиста: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах. Среди освобожденных гражданских граждан также есть медик Сергей Ковалев из батальона „Госпитальеры“, который спасал жизнь защитников и гражданских во время осады на заводе „Азовсталь“. Возвращается домомй и мэр Херсона Владимир Николаевенко, не пошедший на сотрудничество с оккупантами», — сообщили в Координационном штабе.

Племянница бывшего мэра Херсона Владимира Николаевенко подтвердила его увольнение, сообщает Суспільне.

«Это прямо праздник у нас величайший, что мог случиться в нашей жизни. И это такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы теперь даже не знаем, что еще ей такое подарить, потому что это самый наилучший подарок. Все плачем от радости, от счастья. Не можем успокоиться, отвечаем на все звонки», — сообщила она.

По ее словам, Владимира Николаенко уже слышала жена, он ей позвонил. Первое, что сказал экс-глава Херсона, было «Слава Украине».

Отметим, что экс-мера Херсона российские военные похитили 18 апреля 2022 года. Накануне бывший мэр Херсона получал угрозы местных коллаборантов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал обмен пленными.

«Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года. Возвращаем домой журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен на Киевщине в марте 2022-го. Наконец-то он дома, в Украине. Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины», — говорится в сообщении.

Отметим, что Дмитрий Хилюк является журналистом информационного агентства УНИАН. Его похитили из собственного дома под Киевом в первые дни полномасштабного вторжения.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украину доставили тела погибших защитников.

