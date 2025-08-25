- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
Пенсии в 2026 году: кому выплаты повысят в первую очередь
Согласно Бюджетной декларации, утвержденной правительством в июне, в следующем году пенсии украинцев должны вырасти, но при этом суммы все равно останутся скромными.
Об этом пишет адвокат Ольга Брус.
В частности, Кабмин заложил в Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы повышение прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, и именно от этого зависит размер социальных и минимальных выплат.
При этом базовый прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан в 2026 году вырастет на 203 гривны, с нынешних 2361 гривен до 2564 гривен. Соответственно, и социальная пенсия повысится именно на эту сумму.
Минимальные пенсии тоже вырастут, ведь они привязаны к прожиточному минимуму. Для людей от 65 лет предусмотрена надбавка за сверхурочный стаж — 1% от минимальной пенсии. То есть, в 2025 году эта доплата составляет 23,61 гривны, а в 2026 году увеличится до 25,64 гривны.
Конечно, это очень небольшое повышение, тоже предусмотренное законом.
Важно, что рост прожиточного минимума отразится и на выплатах для людей с инвалидностью. Для I группы они составляют 100% пенсии по возрасту, для II группы — 90%, для III — 50%. То есть, конкретные суммы зависят от индивидуальных начислений, но в любом случае они поднимутся.
Отдельно выделяются военные пенсионеры с инвалидностью из-за боевых действий. Для них минимальная выплата привязана к 360% прожиточного минимума, и эта сумма не может быть меньше 8 499 гривен. В случае увеличения базового показателя автоматически будут расти и эти выплаты.
По мнению специалистов, хотя повышение выглядит незначительным, оно все равно является важным шагом в сторону поддержки пожилых людей. А от того, как будет развиваться экономика страны и насколько быстро удастся обуздать инфляцию, будут зависеть и дальнейшие пенсионные изменения.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, кто из пенсионеров может легально не платить за коммуналку.203
