Львам и Скорпионам следует избегать конфликтов, а Девы должны быть осторожны в финансовых вопросах: гороскоп на 25 августа

Астрологи, ранее рассказавшие, как переход Урана в Близнецы повлияет на судьбу знаков зодиака, рассказали, каким будет день 25 августа. В этот день нельзя лениться — бурлящая энергия потребует выхода, и неважно, во что именно она выльется — в профессиональные свершения или личную жизнь, информирует ТСН.

Козерог

Сегодня будьте осторожны с шутками — то, что вам кажется смешным, может оскорбить других. Не наживайте себе противников.

Водолей

Перед подписанием важных документов внимательно их прочитайте, особенно текст мелким шрифтом. Ошибки и опечатки случаются чаще, чем кажется.

Рыбы

Сегодня лучше не попадаться на глаза руководству, которое может быть не в настроении и сорвать гнев на вас без причины. Держитесь подальше.

Овен

Почувствовав переутомление, не удивляйтесь — лучшее лекарство сегодня это работа. Увлекшись новой задачей, вы быстро почувствуете бодрость.

Телец

Не торопитесь оформлять финансовые документы. Лучше отложить подписание на несколько дней, чтобы избежать досадных ошибок.

Близнецы

Направьте всю энергию на одну, важнейшую задачу. Не отвлекайтесь по пустякам, чтобы не тратить силы зря.

Рак

Если испытываете раздражение, выпустите пар, занявшись уборкой. Это поможет не только вам, но и вашей семье.

Лев

Сегодня даже малейший конфликт может иметь серьезные последствия, вплоть до разрыва отношений с близким человеком. Будьте внимательны.

Дева

Будьте максимально осторожны с финансовыми вопросами. Лучше вообще их отложить, чтобы не получить неожиданный ущерб вместо прибыли.

Весы

Выполняя физическую работу, не переутомляйтесь. Работайте размеренно, иначе рискуете измотаться и сойти с дистанции раньше времени.

Скорпион

Сдерживайте эмоции во избежание конфликтов. Нарастающее внутреннее недовольство может подтолкнуть вас к неприятным ссорам.

Стрелец

Неумение контролировать негативные эмоции может привести к поступку, о котором вы пожалеете. Успокаивайте себя всеми возможными способами.

Как писали «ФАКТЫ», вторая половина августа 2025 года — это время перемен, когда энергия лета и уходящей осени подталкивает к решительным шагам. Астрологи рассказали, как пройти этот период безопасно и привлечь удачу на свою сторону.

