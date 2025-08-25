Никаких сомнений: Потап признался, есть ли у него ребенок с Настей Каменских (видео)

Рэпер-уклонист Потап — фигура достаточно противоречивая в украинском шоу-бизнесе, и некоторые его заявления вызывают много сомнений и недоверия — в частности, сообщения о скором возвращении в Украину.

ВІДЕО ДНЯ

В то же время, на некоторые темы даже Потап пытается не шутить, а давать честные ответы. В частности, о том, почему у них с Настей Каменских — молодых и здоровых людей — нет общих детей.

Первоначально в знаменитом интервью россиянину Юрию Дюдю Потап заявил, что «они активно над этим работают».

Но недавно ведущий и генеральный продюсер радио «Люкс ФМ» Евгений Фешак заявил, что у супругов есть сын, который, вероятно, живет в Испании, а звездные родители скрывают эту информацию от публики.

РЕКЛАМА

Поэтому вполне логично, что в следующем интервью, которое Потап давал первому украинскому каналу в Великобритании United Action TV, ведущая Юлия Фицайло спросила Потапа, насколько эти слухи соответствуют действительности.

«Неправда, у нас нет с Настей ребенка», — сказал рэпер.

РЕКЛАМА

В то же время следует отметить, что наследник у рэпера-продюсера все-таки есть. В браке с Ириной Горовой у него родился сын Андрей. 16-летний юноша недавно переехал в Великобританию, где будет учиться в boarding school (школе-пансионе), а впоследствии будет поступать в университет. При этом своим успехам он во многом обязан занятиям баскетболом.

Также напомним, что Андрей иногда встречается с отцом за границей. В частности, он посетил отца после госпитализации когда Потапа «настигла карма» за одобрение им исполнения Веркой Сердючкой песен на русском языке.

Источники фото: социальные сети Потапа и Насти

РЕКЛАМА

427

Читайте нас в Facebook