«Встречаемся на Почтовой площади»: Потап заявил о возвращении в Украину

Украинский шоумен Потап, участвующий в фестивале Laima Rendezvous Jurmala, намерен приехать в Украину.



Об этом Алексей Потапенко заявил в комментарии «Новости.Live». «На следующей неделе я буду. На Почтовой площади встречаемся. В 7:00 в воскресенье», — ответил на вопрос журналистки шоумен, который с осени 2023 живет за границей.

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Конечно, многие из бывших поклонников не слишком доверяют словам Алексея Потапенко, ведь в интервью Юрию Дудю он говорил много вещей, которые вызывают определенные сомнения. В частности, о том, что уехал за границу и начал там работать, зарабатывая деньги для помощи фронту, по совету экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Впрочем, нынешнее заявление шоумена можно будет скоро проверить.

Напомним, что ранее шоумен высказался в поддержку Верки Сердючки, которую шеймили за российские песни, и показал фото на больничной койке.

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Фото — скриншот

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