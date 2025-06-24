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«Дабл-трабл»: сын-красавчик Андрей посетил Потапа после госпитализации
После того, как рэпер Потап поддержал Сердючку за исполнение песен на русском языке, его, вероятно, «настигла карма», и он оказался в больнице (но это не точно).
Что стало причиной госпитализации, Алексей не написал, но уже через несколько дней «всплыл на поверхность» в Польше, о чем радостно сообщил в социальной сети.
И уже, наверное, там его посетил единственный сын Андрей, фото, с которым Потапенко опубликовал в Instagram.
На фото оба Потапенко делают какие-то странные жесты руками, изображая повязки ли от ковида, или маски грабителей. Более подходит, вероятно, второй вариант, поскольку снимок рэппер подписал «Double-trouble» («сплошные неприятности»).
Конечно, вряд ли отец и сын собрались грабить банк в стране ЕС — скорее всего, проявили некий «семейный юмор».
Впрочем, читатели блога Потапа, привыкшие к его «странностям», не стали разбираться в его «тонком настроении», а обратили внимание на то, что Андрей стал совсем взрослым, и очень похож на маму. Кроме того, заметили дорогие «котлы» (часы) Потапа.
Но никто не похвалил Андрея за то, что он совершил долгую поездку для того, чтобы посетить отца после госпитализации. Остается надеяться, что Потап «поощрил» его со своей стороны.
Напомним, что пока Потап путешествует «за границей», его жену Настю Каменских пригласили на свидание.516
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