На грани возможного: ВСУ освободили четыре села на Донбассе

Силы обороны Украины продолжают освобождать территорию Украины от врага. Новомихайловка в Донецкой области была освобождена и зачищена от россиян. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«ГУР и Третий корпус возвращают территории: Новомихайловка под контролем украинских сил! Успешная наступательная операция проведена силами департамента активных действий ГУР МО Украины, в частности подразделения „Артан“, и 2-го штурмбата Третьей штурмовой бригады. Подразделения выбили окупантов и возобновили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области. Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта», — говорится в сообщении.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские войска успешно контратаковали и зачистили от врага также села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 25 августа (с 19.00 24 августа) противник атаковал 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

«По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», мониторинговый канал DeepState фиксировал продвижение врага вблизи Торского, Запорожского и Свободного Поля.

