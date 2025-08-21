41.06 / 41.57 47.91 / 48.51
Украина

Враг захватил пять населенных пунктов на Донеччине и Запорожье — DeepState

10:01 21 августа 2025
Продвижение вс рф. Фото DeepState

Мониторинговый канал DeepState, ранее сообщал о продвижении россиян в районах Темировки и Зеленой Рощи, фиксируют и продвижение врага вблизи Торского, Запорожского и Вольного Поля.

Также мониторы констатируют, что враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Ольговского.

Фото DeepState

Фото DeepState

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ходе стабилизационных мер, которые осуществляются с 4 августа в районе Доброполья, где враг совершил попытку прорыва. К настоящему времени официально подтверждена зачистка от вражеских военных шести населенных пунктов Донецкой области — Силы обороны освободили Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое, Золотой Колодец.

Также на днях сообщалось о продвижении подразделений Сил обороны Украины в Сумской области — в районах Алексеевки и Юнаковки. Отмечалось, что на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляло от 1 до 2,5 км.

А военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснял активизацию врага в районе Херсона, где недавно россияне повредили мост, соединяющий один из районов областного центра с остальной территорией города.

В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отмечал, что на юге враг пытается уничтожить всю инфраструктуру вдоль Днепра, чтобы создать «мертвую зону» без зданий и укрытий.

Фото DeepState

30

