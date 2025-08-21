- 10:23 Против Международного суда, выдавшего ордер на арест путина, ввели санкции
- 10:01 Враг захватил пять населенных пунктов на Донеччине и Запорожье — DeepState
- 09:43 На Украину надвигается холодный фронт: синоптики рассказали, какие области накроют грозы
- 09:21 ВСУ устроили ад оккупантам под Добропольем и освободили шесть населенных пунктов
- 09:16 «Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
- 09:01 россия ударила по Закарпатью: горит промышленный объект, десятки раненых, воздух отравлен
- 08:44 Самый масштабный комбинированный удар по Украине за последние недели: взрывы раздавались от Львова до Запорожья
- 08:16 Овнам важно не поддаваться на провокации, а Ракам звезды не рекомендуют сплетничать: гороскоп на 21 августа
- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
- 20.08 21:32 Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
- 20.08 21:03 Как сделать домашнее лавандовое мыло: обязательно воспользуйтесь этим рецептом
- 20.08 20:35 Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
Враг захватил пять населенных пунктов на Донеччине и Запорожье — DeepState
Мониторинговый канал DeepState, ранее сообщал о продвижении россиян в районах Темировки и Зеленой Рощи, фиксируют и продвижение врага вблизи Торского, Запорожского и Вольного Поля.
Также мониторы констатируют, что враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Ольговского.
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ходе стабилизационных мер, которые осуществляются с 4 августа в районе Доброполья, где враг совершил попытку прорыва. К настоящему времени официально подтверждена зачистка от вражеских военных шести населенных пунктов Донецкой области — Силы обороны освободили Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое, Золотой Колодец.
Также на днях сообщалось о продвижении подразделений Сил обороны Украины в Сумской области — в районах Алексеевки и Юнаковки. Отмечалось, что на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляло от 1 до 2,5 км.
А военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснял активизацию врага в районе Херсона, где недавно россияне повредили мост, соединяющий один из районов областного центра с остальной территорией города.
В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отмечал, что на юге враг пытается уничтожить всю инфраструктуру вдоль Днепра, чтобы создать «мертвую зону» без зданий и укрытий.
Фото DeepState30
