Враг захватил пять населенных пунктов на Донеччине и Запорожье — DeepState

Мониторинговый канал DeepState, ранее сообщал о продвижении россиян в районах Темировки и Зеленой Рощи, фиксируют и продвижение врага вблизи Торского, Запорожского и Вольного Поля.

ВІДЕО ДНЯ

Также мониторы констатируют, что враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Ольговского.

Фото DeepState

РЕКЛАМА

Фото DeepState

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали о ходе стабилизационных мер, которые осуществляются с 4 августа в районе Доброполья, где враг совершил попытку прорыва. К настоящему времени официально подтверждена зачистка от вражеских военных шести населенных пунктов Донецкой области — Силы обороны освободили Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровку, Веселое, Золотой Колодец.

Также на днях сообщалось о продвижении подразделений Сил обороны Украины в Сумской области — в районах Алексеевки и Юнаковки. Отмечалось, что на Северо-Слобожанском направлении продвижение украинских подразделений составляло от 1 до 2,5 км.

РЕКЛАМА

А военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснял активизацию врага в районе Херсона, где недавно россияне повредили мост, соединяющий один из районов областного центра с остальной территорией города.

В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин отмечал, что на юге враг пытается уничтожить всю инфраструктуру вдоль Днепра, чтобы создать «мертвую зону» без зданий и укрытий.

Фото DeepState

РЕКЛАМА

30

Читайте нас в Facebook