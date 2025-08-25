Не сгниет и не завянет: 10 лучших способов сохранить чеснок до весны

Чтобы чеснок не испортился, а весной пах так же пряно, как в день уборки, важно соблюдать несколько простых правил. «Зелена країна» собрала советы, которые помогут сохранить урожай здоровым и сочным.

Как отмечают эксперты, сразу после уборки чеснок нужно аккуратно обработать. Поврежденные или пустые головки следует отбросить — они наиболее уязвимы к бактериям и плесени. Весь урожай важно хорошо просушить, желательно — прямо на солнце.

После этого выберите один из проверенных способов хранения:

Пучки. Головки связывают в пучки с помощью веревки и подвешивают в сухом помещении.

Плетеная коса. Высушенный чеснок можно заплести в декоративную «косу» и хранить в темном сухом месте — шкафу или амбаре.

Банки. Чеснок размещают в банки без крышек. Это защищает от высыхания и прорастания. Хранить можно на балконе или холодильнике.

Мешки. Перед хранением чеснок погружают в соляной раствор, просушивают и складывают в холщовые мешки. Зимой головки нужно периодически проверять.

Ящики с солью. На дно ящика насыпают соль, выкладывают чеснок, пересыпая каждый слой солью. Такой способ сохраняет сочность чеснока.

Холодильник. Просушенный чеснок кладут в бумажные пакеты с добавлением соли или луковой шелухи, хранят отдельно от других продуктов.

Зола. В коробку слоями насыпают золу и чеснок. Верхний слой — обязательно зола. Такой контейнер можно хранить даже на кухне.

Мука. Емкость засыпают мукой, кладут головки и снова присыпают. Затем накрывают крышкой.

Лузга лука. Чеснок пересыпают шелухой в мешок или корзину и ставят на антресоле.

Пищевая пленка. Каждую головку обертывают в два слоя пленки — это сохраняет влагу и предотвращает высыхание.

