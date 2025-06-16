Последняя подкормка чеснока: что дать растению для увеличения его головки

В то время как авторы Youtube-каналов «Все свое» и «Агро старт» ожесточенно борются с фитофторой, аграрий с Киевщины Валерий (ведет канал с почти 200 тысячами подписчиков «Наша дача») намерен подкормить чеснок — с тем, чтобы у него увеличилась головка и улучшилось качество, включительно с возможностью долго сохраняться в зимний период.

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По словам господина Валерия, сейчас у чеснока относительно зеленый цвет, но за месяц до уборки урожая чеснок обычно начинает желтеть, так как накопившиеся в листьях пластические вещества начинают перемещаться в головку растения.

Вытащив одну головку чеснока, аграрий отмечает, что луковичка начала делиться на отдельные зубчики. По его словам, именно сейчас формируется урожай и поэтому эта подкормка будет способствовать дальнейшему скорейшему увеличению луковицы.

Если перед подкормкой долгое время не было обильных дождей, то перед этой процедурой нужно провести полив. Это позволит подкормке лучше проникать в корневую систему, чтобы она могла быть усвоена непосредственно растением.

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Аграрий предлагает подкармливать монофосфатом калия.

«Если нет монофосфата калия, но есть, например, Мастер с формулой 3 азота 11 фосфора 38 калия, то можно использовать его. Если есть сернокислый калий, то можно использовать сернокислый калий. И по приоритетам, если расставить эти три удобрения, которые я назвал — на первом месте монофосфат калия, потому что калий и фосфор будут наилучшим образом влиять сейчас на увеличение головки. Первое. Во-вторых, они будут более крепкими создавать чешуйки и благодаря этому чеснок будет лучше сохраняться и головка будет большей действительно, если мы подкормим монофосфатом калия, если подкормим. На второе место я бы поставил по приоритету сернокислый калий. Как видим это тоже безазотное удобрение. В его составе много калия, который будет транспортировать накопленные пластические вещества из листьев в луковичку. Но в сульфате калия есть также сера. Если вы подпитаете именно сульфатом калия, то у вас будет остренький чеснок», — говорит Валерий.

Он добавляет, что подкормку Мастер он бы поставил на третье место по приоритетности. Эта подкормка содержит азот, который перед уборкой урожая уже почти не нужен. Он уменьшает содержание сухих веществ и заставляет растение еще работать над наращиванием листьев, в то время как это уже не нужно. Поэтому очень желательно все же использовать безазотные удобрения.

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«Вот почему мы и используем именно монофосфат калия. В каких количествах его будем применять: 20 г на 10 л воды. Это стандартная норма в принципе», — говорит Валерий.

После добавления подкормки в воду раствор нужно тщательно перемешать. Полив производим путем разливки по поверхности.

«Весной я показывал: мы проводили первые подкормки, там делали возле каждого растения отверстия для того, чтобы донести до корневой системы питательный раствор. Сейчас в этом нет нужды, потому что корневая система чеснока она уже под поверхностью и достанет без проблем вот этот раствор, который сейчас проникает в почву», — уверяет аграрий.

Валерий добавляет, что за две недели непосредственно до уборки урожая поливы следует полностью завершать, ведь вода уже не потребуется растениям и наоборот отсутствие воды за две недели до уборки урожая будет стимулировать отток пластических веществ из листьев в луковичку.

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