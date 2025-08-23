- 23.08 22:02 Как есть чебурек по этикету: в некоторых ресторанах вам выдадут специальный аксессуар
Сохранится до весны: эти советы спасут ваш урожай моркови
Морковь — один из самых распространенных овощей в мире. Она — незаменимый ингредиент во многих кухнях и символ здорового питания.
Вырастить самую вкусную морковь не так просто. Слишком рано собранная морковь может быть не вкусной. Если морковь собрать поздно, она станет трескаться, потеряет сочность, часть питательных веществ и будет сохраняться недолго.
Опытные фермеры всегда знают, что нужно правильно определить время, когда выкапывать морковь на зиму, пишет ТСН.
Не последнюю роль в этом играет сорта моркови. Ранние сорта обычно созревают через 60−90 дней после всходов.
Среднеспелые сорта созревают через 100−130 дней после появления всходов, а позднеспелые — созревают через 130−150 дней.
В июне начинают собирать морковь раннеспелых сортов, в июле-августе — среднеспелую, а перед заморозками — позднеспелую.
Сроки выкапывания моркови также зависят от того, какие были погодные условия при ее выращивании.
Собирать овощи для хранения лучше до первых заморозков, когда температура воздуха будет около 5 °C. Если морковь подмерзнет, она храниться не будет, а будет гнить.
Пожелтевшие нижние листья моркови, которые начали сохнуть, означают, что пришло время выкапывать урожай.
Начинают сбор моркови постепенно, с сентября по конец октября. При +4 С морковь прекращает расти, а с началом морозов — начинает гнить.
Мы рассказывали, как приготовить маринованную морковь, а также публиковали быстрый рецепт корейской моркови.67
