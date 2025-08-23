41.03 / 41.53 47.77 / 48.48
Сохранится до весны: эти советы спасут ваш урожай моркови

14:41 23 августа 2025
Морковь на зиму собирать нужно до первых заморозков, фото из открытых источников

Морковь — один из самых распространенных овощей в мире. Она — незаменимый ингредиент во многих кухнях и символ здорового питания.

Вырастить самую вкусную морковь не так просто. Слишком рано собранная морковь может быть не вкусной. Если морковь собрать поздно, она станет трескаться, потеряет сочность, часть питательных веществ и будет сохраняться недолго.

Опытные фермеры всегда знают, что нужно правильно определить время, когда выкапывать морковь на зиму, пишет ТСН.

Не последнюю роль в этом играет сорта моркови. Ранние сорта обычно созревают через 60−90 дней после всходов.
Среднеспелые сорта созревают через 100−130 дней после появления всходов, а позднеспелые — созревают через 130−150 дней.

В июне начинают собирать морковь раннеспелых сортов, в июле-августе — среднеспелую, а перед заморозками — позднеспелую.

Сроки выкапывания моркови также зависят от того, какие были погодные условия при ее выращивании.

Собирать овощи для хранения лучше до первых заморозков, когда температура воздуха будет около 5 °C. Если морковь подмерзнет, она храниться не будет, а будет гнить.

Пожелтевшие нижние листья моркови, которые начали сохнуть, означают, что пришло время выкапывать урожай.

Начинают сбор моркови постепенно, с сентября по конец октября. При +4 С морковь прекращает расти, а с началом морозов — начинает гнить.

Мы рассказывали, как приготовить маринованную морковь, а также публиковали быстрый рецепт корейской моркови.

