В россии назвали Зеленского нелегитимным для переговоров и поставили под вопрос «право Украины на существование»

10:52 25 августа 2025
Сергей Лавров заявил, что Украина имеет право на существование только на условиях Кремля

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров сделал ряд провокационных заявлений, подвергнув сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского и очертив условия, при которых Москва признает «право Украины на существование». Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, отрывки из которого публикуют российские СМИ.

В частности, Лавров подчеркнул, что, по мнению Кремля, у Украины есть «право на существование» только при условии, что она «отпустит» жителей оккупированных территорий, которые «избрали россию».

«Эти люди, которые выразили желание принадлежать к русской культуре, должны быть сняты с контроля Украины. Именно референдумы в Крыму, Донбассе и так называемой Новороссии стали аргументом такого права», — сказал Лавров.

Также глава МИД рф заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны учитывать «базовые интересы россии».

Кроме того, Лавров подверг сомнению возможность участия Владимира Зеленского в переговорах по подписанию международных соглашений с рф.

«Мы признаем его как де-факто главу режима. И в этом статусе готовы встретиться с ним. Но когда речь идет о подписании юридических документов, нужно четкое понимание легитимности лица. Согласно Конституции Украины, господин Зеленский пока такой не имеет», — утверждает российский министр.

В то же время Лавров добавил, что встреча между Зеленским и российским диктатором владимиром путиным пока не планируется. По его словам, Кремль «не видит смысла в переговорах без четкой повестки дня».

Как писали «ФАКТЫ», через неделю после встречи с президентом россии владимиром путиным на Аляске президент Дональд Трамп признал невозможность мира между Зеленским и путиным и решил уклониться от обязательств организовать встречу между ними.

