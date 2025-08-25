В россии назвали Зеленского нелегитимным для переговоров и поставили под вопрос «право Украины на существование»

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров сделал ряд провокационных заявлений, подвергнув сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского и очертив условия, при которых Москва признает «право Украины на существование». Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC, отрывки из которого публикуют российские СМИ.

В частности, Лавров подчеркнул, что, по мнению Кремля, у Украины есть «право на существование» только при условии, что она «отпустит» жителей оккупированных территорий, которые «избрали россию».

«Эти люди, которые выразили желание принадлежать к русской культуре, должны быть сняты с контроля Украины. Именно референдумы в Крыму, Донбассе и так называемой Новороссии стали аргументом такого права», — сказал Лавров.

Также глава МИД рф заявил, что любые гарантии безопасности для Украины должны учитывать «базовые интересы россии».

Кроме того, Лавров подверг сомнению возможность участия Владимира Зеленского в переговорах по подписанию международных соглашений с рф.

«Мы признаем его как де-факто главу режима. И в этом статусе готовы встретиться с ним. Но когда речь идет о подписании юридических документов, нужно четкое понимание легитимности лица. Согласно Конституции Украины, господин Зеленский пока такой не имеет», — утверждает российский министр.

В то же время Лавров добавил, что встреча между Зеленским и российским диктатором владимиром путиным пока не планируется. По его словам, Кремль «не видит смысла в переговорах без четкой повестки дня».

Как писали «ФАКТЫ», через неделю после встречи с президентом россии владимиром путиным на Аляске президент Дональд Трамп признал невозможность мира между Зеленским и путиным и решил уклониться от обязательств организовать встречу между ними.

