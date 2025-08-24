41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Трамп уклоняется от обещания организовать встречу Зеленского и путина

11:34 24 августа 2025
Путин и Зеленский

Через неделю после встречи с президентом россии владимиром путиным на Аляске президент Дональд Трамп признал невозможность мира между Зеленским и путиным и решил уклонится от обязательств организовать их встречу. Трамп заявил, что они «как масло и уксус», сообщает CNN.

«Они не очень хорошо ладят по очевидным причинам, но увидим, — сказал Трамп. — А потом увидим, нужно ли мне там быть».

Замечания президента прозвучали после того, как министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что нет планов по встрече двух лидеров.

Ранее американский президент утверждал, что путин и Зеленский встретятся в рамках его усилий по прекращению войны между россией и Украиной. Но эти планы пока не осуществились.

Следует добавить, что еще 19 августа Трамп говорил, что Зеленский и путин «ладят лучше, чем я думал».

«Думаю, у них все хорошо. Я бы не сказал, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями, но у них все хорошо», — утверждал он.

Напомним, после триумфа путина на Аляске, союзники Трампа предостерегли его от необдуманных шагов в отношении хозяина кремля.

