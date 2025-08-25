- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
«И так по всей линии боевого столкновения»: украинский офицер о реальной ситуации на фронте
Офицер Вооруженных сил Украины Александр Матяш заявил: ситуация на фронте сложная. Линия боевого столкновения движется — это Покровское направление, Сумы, Харьковское направление.
«Очень сложно давать какую-либо оценку, находясь здесь. Потому что солдат, который непосредственно находится на острие этой войны, то есть он именно в той, извините, ж. пе, и ему там страшно, и неважно, на каком направлении — Сумское, Покровское или какое-то другое. Когда ты на нуле, там — плохо. И так по всей линии боевого столкновения», — сказал Матяш на Espreso.tv.
По мнению офицера, без поддержки наших партнеров Украине было бы гораздо сложнее, прежде всего это касается оружия, экипировки и техники.
«Люди смотрят, что скажет Трамп. Это началось еще в начале войны, когда говорили о двух-трех неделях. Все, кто в теме, понимали, что не будет две-три недели. И наш первый успех — под Киевом, а второй — Харьковская и Херсонская операции окрылили людей. Люди подумали: „Вау, мы побеждаем“, но они не учли того, что мы воюем со второй армией мира, тогда это был факт. Сейчас она уже снова вторая, но только после нас», — подчеркнул Александр Матяш.
Раньше «ФАКТЫ» сообщали, что Силы обороны Украины активно атакуют врага в Сумской области.423
Читайте нас в Facebook
Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени