41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«И так по всей линии боевого столкновения»: украинский офицер о реальной ситуации на фронте

19:43 25 августа 2025
Фронт

Офицер Вооруженных сил Украины Александр Матяш заявил: ситуация на фронте сложная. Линия боевого столкновения движется — это Покровское направление, Сумы, Харьковское направление.

«Очень сложно давать какую-либо оценку, находясь здесь. Потому что солдат, который непосредственно находится на острие этой войны, то есть он именно в той, извините, ж. пе, и ему там страшно, и неважно, на каком направлении — Сумское, Покровское или какое-то другое. Когда ты на нуле, там — плохо. И так по всей линии боевого столкновения», — сказал Матяш на Espreso.tv.

По мнению офицера, без поддержки наших партнеров Украине было бы гораздо сложнее, прежде всего это касается оружия, экипировки и техники.

«Люди смотрят, что скажет Трамп. Это началось еще в начале войны, когда говорили о двух-трех неделях. Все, кто в теме, понимали, что не будет две-три недели. И наш первый успех — под Киевом, а второй — Харьковская и Херсонская операции окрылили людей. Люди подумали: „Вау, мы побеждаем“, но они не учли того, что мы воюем со второй армией мира, тогда это был факт. Сейчас она уже снова вторая, но только после нас», — подчеркнул Александр Матяш.

РЕКЛАМА

Раньше «ФАКТЫ» сообщали, что Силы обороны Украины активно атакуют врага в Сумской области.

РЕКЛАМА
423

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на начало сентября для всех знаков зодиака

Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Рецепт домашнего твердого сыра. Фото Pixabay

Готовлю твердый сыр за 15 минут: тает во рту и всего два ингредиента

Кейт и Уильям по дороге в церковь

Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии

Следующий материал
Новости партнеров