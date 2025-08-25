«И так по всей линии боевого столкновения»: украинский офицер о реальной ситуации на фронте

Офицер Вооруженных сил Украины Александр Матяш заявил: ситуация на фронте сложная. Линия боевого столкновения движется — это Покровское направление, Сумы, Харьковское направление.

«Очень сложно давать какую-либо оценку, находясь здесь. Потому что солдат, который непосредственно находится на острие этой войны, то есть он именно в той, извините, ж. пе, и ему там страшно, и неважно, на каком направлении — Сумское, Покровское или какое-то другое. Когда ты на нуле, там — плохо. И так по всей линии боевого столкновения», — сказал Матяш на Espreso.tv.

По мнению офицера, без поддержки наших партнеров Украине было бы гораздо сложнее, прежде всего это касается оружия, экипировки и техники.

«Люди смотрят, что скажет Трамп. Это началось еще в начале войны, когда говорили о двух-трех неделях. Все, кто в теме, понимали, что не будет две-три недели. И наш первый успех — под Киевом, а второй — Харьковская и Херсонская операции окрылили людей. Люди подумали: „Вау, мы побеждаем“, но они не учли того, что мы воюем со второй армией мира, тогда это был факт. Сейчас она уже снова вторая, но только после нас», — подчеркнул Александр Матяш.

Раньше «ФАКТЫ» сообщали, что Силы обороны Украины активно атакуют врага в Сумской области.

