Призываю к прагматичному подходу: в Словакии выступили с критикой ударов по нефтепроводу «Дружба»
Атаки украинской армии по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает из россии в Словакию, не только противоречат национально-государственным интересам Словацкой Республики, но и не идут на пользу самой Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и добавил, что он также на днях обсуждал эту тему по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, пишет Tvnoviny.sk. Напомним, что правительство Словакии известно своим недружественным отношением к Украине.
Бланар отметил, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который производит различные продукты из российской нефти, сейчас является значительным поставщиком дизельного топлива в Украину, обеспечивая 10% ее ежемесячного потребления. По его словам, Сибига учел эту информацию и сообщит о ней.
«Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна, и тем более, когда мы видим, что сама Украина вредит собственным интересам, потому что рискует не иметь достаточно топлива. Наш национальный интерес состоит в защите этих поставок, и поэтому мы также открыто общаемся с украинской стороной. И я буду продолжать делать это на европейском уровне, а также в видеозвонке, который я проведу с вице-премьер-министром Украины», — объявил Бланар.
Он напомнил, что Европейский Союз (ЕС) в заявлении после Европейского Совета в январе определил, что целостность энергетической инфраструктуры является неделимой для ЕС, и призывает все третьи стороны, то есть Украину, россию и других, уважать это. Если этого не будет, Европейская комиссия обязуется принять меры.
«Я не хочу никоим образом обострять эту ситуацию. Прежде всего, я призываю к прагматичному подходу. Хотя я знаю, что это больно для Украины, ведь несколько дней назад был разбомблен крупный нефтеперерабатывающий завод, который поставляет продукцию Украине. Но нам нужно защищать наши интересы», — подчеркнул Бланар.
По его словам, самое важное — как можно быстрее прекратить войну в Украине, чему «очень существенно» может способствовать инициатива президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия зарабатывают миллиарды и заинтересованы в транзите и перепродаже энергоносителей из рф.104
