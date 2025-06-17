Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен заблокировать новый пакет санкций ЕС против россии. По данным газеты Dennik N, он поручил министру иностранных дел Юраю Бланару не одобрять эту меру на голосовании, пока не будет установлено, как в будущем можно обеспечить поставки газа в Словакию. Фицо требует от Брюсселя гарантий относительно достаточных запасов газа и стабильных цен для потребителей.

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«Мы хотим попросить, чтобы мы сейчас не обсуждали санкции, а сначала обсудили эту тему. Словакия хочет иметь гарантии, что у нее будет достаточно газа и что цены для домохозяйств существенно не возрастут. У Словакии нет причин страдать из-за Украины», — добавил премьер-министр, который симпатизирует политике кремля.

Отметим, что Евросоюз может одобрить 18-й пакет санкций против россии уже на этой неделе. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, несмотря на сопротивление Братиславы, переговоры о санкциях начнутся в комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Но Словакия обещала сорвать голосование за новые санкции против россии.

Ранее ФАКТЫ сообщали, что, по словам канцлера Фридриха Мерца, Германия готова наказать Венгрию и Словакию, если они будут продолжать отклоняться от общего направления ЕС.

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