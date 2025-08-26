Пенсия в 16 тысяч гривен минимум: кто имеет на нее право и как получить

В то время как Кабмин хочет ввести для украинцев обязательную вторую пенсию, уже в 2025-м году можно получать как минимум 16 840 гривен. Правда, полагается такая минимальная пенсионная выплата только военнослужащим-инвалидам 1 группы, получившим увечье вследствие боевых действий.

Как сообщает портал «Бесплатная правовая помощь», данный вопрос регулируется законом № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Текст документа подробно расписывает обстоятельства получения оснований на назначение пенсии, ее сумму и порядок действий.

Так, право на выплату по инвалидности имеют военные, которым она была установлена в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период:

выполнения боевых задач или служебных обязанностей;

участия в обороне государства;

пребывания на передовой или в плену.

При этом выплата может быть назначена при условии, что инвалидность была получена:

во время прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

после 3 месяцев, но если основания для инвалидности возникли в период службы или пребывания в плену.

Размер выплат зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

I группа — 100% месячного денежного довольствия (минимум 16,84 тыс. грн);

ІІ группа — 80% (13,83 тыс. грн);

ІІІ группа — 60% (9,47 тыс. грн.).

Для оформления пенсии военнослужащему необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), и в течение десяти дней специалисты центра формируют пакет документов и передают его в Пенсионный фонд.

В обязательный перечень документов входят:

представление от ТЦК о назначении пенсионных выплат;

выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;

данные о выслуге лет или соответствующая выписка из расчета;

денежный аттестат и справка по всем видам обеспечения;

медицинская документация о состоянии здоровья (кроме случаев, когда военно-врачебная комиссия не проводилась);

подтверждение права на надбавки, повышение и другие доплаты.

Пенсия назначается на срок инвалидности или пожизненно — если военный уже достиг пенсионного возраста.

Тем временем в 2026-м году минимальная пенсия в Украине должна вырасти на 203 гривны — до 2564 гривен в месяц.

