41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Пенсия в 16 тысяч гривен минимум: кто имеет на нее право и как получить

17:30 26 августа 2025
Военный с инвалидностью - пенсия

В то время как Кабмин хочет ввести для украинцев обязательную вторую пенсию, уже в 2025-м году можно получать как минимум 16 840 гривен. Правда, полагается такая минимальная пенсионная выплата только военнослужащим-инвалидам 1 группы, получившим увечье вследствие боевых действий.

Как сообщает портал «Бесплатная правовая помощь», данный вопрос регулируется законом № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Текст документа подробно расписывает обстоятельства получения оснований на назначение пенсии, ее сумму и порядок действий.

Так, право на выплату по инвалидности имеют военные, которым она была установлена в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период:

  • выполнения боевых задач или служебных обязанностей;
  • участия в обороне государства;
  • пребывания на передовой или в плену.

При этом выплата может быть назначена при условии, что инвалидность была получена:

РЕКЛАМА
  • во время прохождения военной службы;
  • в течение трех месяцев после увольнения со службы;
  • после 3 месяцев, но если основания для инвалидности возникли в период службы или пребывания в плену.

Размер выплат зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

  • I группа — 100% месячного денежного довольствия (минимум 16,84 тыс. грн);
  • ІІ группа — 80% (13,83 тыс. грн);
  • ІІІ группа — 60% (9,47 тыс. грн.).

Для оформления пенсии военнослужащему необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), и в течение десяти дней специалисты центра формируют пакет документов и передают его в Пенсионный фонд.

В обязательный перечень документов входят:

РЕКЛАМА
  • представление от ТЦК о назначении пенсионных выплат;
  • выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;
  • данные о выслуге лет или соответствующая выписка из расчета;
  • денежный аттестат и справка по всем видам обеспечения;
  • медицинская документация о состоянии здоровья (кроме случаев, когда военно-врачебная комиссия не проводилась);
  • подтверждение права на надбавки, повышение и другие доплаты.

Пенсия назначается на срок инвалидности или пожизненно — если военный уже достиг пенсионного возраста.

Тем временем в 2026-м году минимальная пенсия в Украине должна вырасти на 203 гривны — до 2564 гривен в месяц.

224

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Таро-прогноз на 27 августа. Фото - Pixabay

Львам — «Правосудие» и честность перед самим сбой, Водолеям — «Колесница» и преодоление препятствий,: Таро-прогноз на 27 августа

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Следующий материал
Новости партнеров