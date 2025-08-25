41.07 / 41.61 47.88 / 48.63
Новый возлюбленный Дженнифер Энистон затмил Брэда Питта: друзья в восторге — она счастлива

18:40 25 августа 2025
Дженнифер Энистон, фото АР

Голливудская звезда Дженнифер Энистон не только переживает новый этап в карьере, актриса закрутила новый роман — с 55-летним коучем и автором книг Джимом Кертисом.

Друзья Энистон отмечают, что после продолжительного периода одиночества 56-летняя актриса расцвела рядом с новым избранником, пишет People.

По словам инсайдера, Дженнифер, которая долгое время ни с кем не встречалась, воспринимает отношения с Джимом «иначе».

Актриса стала счастливее, а ее друзья искренне полюбили нового избранника.

«Джим отличный. Ее близкие друзья его обожают. С ним отлично проводить время. У него действительно спокойная и уверенная энергетика. И Джен это нравится» , — отметил источник.

По информации издания, Дженнифер привыкла работать одновременно над несколькими проектами, но новый избранник звезды помог ей «замедлиться и заглянуть внутрь» и научил ее «гордиться и ценить все то, чего она добилась и сделала за свою жизнь». Он во всем поддерживает ее.

Хотя роман только в начале, друзья актрисы убеждены, что эти отношения меняют Энистон к лучшему.

О романе Дженнифер Энистон и гипнотерапевта стало известно этим летом после того, как парочку увидели вместе в Испании.

Напомним, Дженнифер Энистон известна благодаря сериалам «Друзья» и «Утреннее шоу». В свое время она была замужем за Брэдом Питтом и Джастином Теру. Собственных детей у звезды нет.

Ранее ФАКТЫ писали о том, что Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от своей мамы.

