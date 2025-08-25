- 10:05 Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
- 09:39 На каком канале смотреть онлайн «Серветт» — «Шахтер»: букмекеры верят в успех дончан в Женеве
- 09:33 Скандальный бизнесмен Сергей Тищенко помогает россиянам обходить санкции, — Тарас Загородний
- 09:30 Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО
- 09:22 «Каким бы упоротым ни казался путин, он не настолько неадекватен, чтобы верить в захват всей территории Украины», — Роман Шрайк
- 08:56 Польша не сможет отключить Starlink для Украины: у Навроцкого сделали важное заявление
- 08:36 В ночном небе над Украиной заметили странное явление: что это могло быть
- 08:17 Козерогам — встреча с прошлым, Близнецам — новая любовь, а Ракам — шанс начать снова: гороскоп на 26 августа
- 25.08 22:02 Необычный салат для тех, кто бережет фигуру: готовится быстро и просто
- 25.08 21:33 Дженнифер Гарнер призналась, почему назвала свою старшую дочь Вайолет
- 25.08 21:03 Лучше всего подходит для котлет: почему это мясо полезнее индейки
Новый возлюбленный Дженнифер Энистон затмил Брэда Питта: друзья в восторге — она счастлива
Голливудская звезда Дженнифер Энистон не только переживает новый этап в карьере, актриса закрутила новый роман — с 55-летним коучем и автором книг Джимом Кертисом.
Друзья Энистон отмечают, что после продолжительного периода одиночества 56-летняя актриса расцвела рядом с новым избранником, пишет People.
По словам инсайдера, Дженнифер, которая долгое время ни с кем не встречалась, воспринимает отношения с Джимом «иначе».
Актриса стала счастливее, а ее друзья искренне полюбили нового избранника.
«Джим отличный. Ее близкие друзья его обожают. С ним отлично проводить время. У него действительно спокойная и уверенная энергетика. И Джен это нравится» , — отметил источник.
По информации издания, Дженнифер привыкла работать одновременно над несколькими проектами, но новый избранник звезды помог ей «замедлиться и заглянуть внутрь» и научил ее «гордиться и ценить все то, чего она добилась и сделала за свою жизнь». Он во всем поддерживает ее.
Хотя роман только в начале, друзья актрисы убеждены, что эти отношения меняют Энистон к лучшему.
О романе Дженнифер Энистон и гипнотерапевта стало известно этим летом после того, как парочку увидели вместе в Испании.
Напомним, Дженнифер Энистон известна благодаря сериалам «Друзья» и «Утреннее шоу». В свое время она была замужем за Брэдом Питтом и Джастином Теру. Собственных детей у звезды нет.
Ранее ФАКТЫ писали о том, что Дженнифер Энистон поделилась тремя важными жизненными уроками от своей мамы.452
