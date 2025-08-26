Бег с барьерами, футбол, регби и верховая езда: Кейт Миддлтон поразила увлечениями своих детей

Кейт Миддлтон, которая вместе с семьей переезжает в новый дом, рассказала о решении, влияющем на образование ее детей. По словам принцессы Уэльской, спорт является неотъемлемой частью жизни юных принцев и принцессы, особенно Шарлотты, которая продолжает удивлять всех.

Преданность Кейт Миддлтон школе и спортивной жизни своих детей подтверждается словами близких к ней людей. Одна из них — Пантея Паркер, мать школьного товарища принцев.

«Я часто вижу ее… Дети играют вместе в регби и футбол, поэтому мы всегда в ее школе или в нашей», — сказала она, пишет Catalunya diari.

Кейт, по словам Паркер, «никогда не пропускает ни одного матча своих детей, это действительно невероятно». Таким образом, становится понятно, что принцесса Уэльская не делегирует эту роль, а лично участвует в деятельности Джорджа, Шарлотты и Луи.

Сама Кейт признала, что здоровая конкуренция и спортивное мастерство — это ценности, которые ее семья поощряет каждый день.

«Мы всегда немного соревнуемся друг с другом. Они все любят спорт», — призналась Кейт, намекая на то, что эта страсть живет в ее доме.

Среди троих детей Шарлотта больше всего усвоила эту философию. Девочка последовательна в каждой дисциплине, которую она практикует, что отражает решимость матери поддерживать ее на этом пути. Это участие превратило принцессу Шарлотту в главную фигуру в спортивной традиции принцев Уэльских.

Шарлотта доказала, что она гораздо больше, чем просто обычная болельщица. С детства она проявляла энтузиазм во всем, что связано с физической активностью. Фактически сейчас она объединяет широкий спектр видов спорта, что делает ее одной из самых универсальных королевских особ.

В легкой атлетике она выделяется своей скоростью и конкурентоспособностью, принимая участие в таких соревнованиях, как забеги на 400 м и бег с барьерами. В футболе она удивляет своим интересом к игре на позиции вратаря, а это необычный выбор, показывающий ее решительный характер. Регби также является частью ее школьного распорядка, придавая ей силы и обучая навыкам командной работы — качествам, которые высоко ценят ее родители.

Ее страсть к верховой езде связана с семейной традицией, унаследованной от королевы Елизаветы II, которая всегда любила лошадей. Маленькая принцесса не только занимается спортом, но и с удовольствием сопровождает родителей на важных спортивных мероприятиях. Она присутствовала на мужском финале Уимблдона, а позже поехала в Швейцарию, чтобы болеть за английскую сборную в финале женского Евро вместе с принцем Уильямом.

Ранее стало известно, почему брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма оказался под угрозой распада.

Читайте также: Кейт Миддлтон больше не спит с мужем: названа причина

