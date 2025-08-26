«Мечтал построить для детей новое жилье в Виннице»: воин из Бахмута не перенес тяжелых ранений, полученных в бою

Винницкая громада попрощалась с погибшим защитником Евгением Олейником. При жизни он был отмечен государственной наградой Украины «Защитнику Отечества» — за отвагу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Воину навеки 42 года, сообщает городской совет.

«Евгений вырос в Бахмуте, где создал семью и с женой воспитывал двух сыновей, которым сейчас 15 и 5 лет. Работал газоэлектросварщиком. С началом полномасштабного российского вторжения вместе с семьей переехал в Винницу. Евгений всей душой полюбил Южный Буг, ведь был заядлым рыбаком, был в восторге от прекрасных местных пейзажей, — рассказывает жена бойца Марина. - Его не покидала грусть за родительским домом, однако он понимал, что надежды на скорое возвращение нет… Поэтому мечтал построить для детей новое жилье в Виннице — как только осилит, как только сможет снова стать крепко на ноги…»

Уроженец Донбасса встал на защиту Родины в 2023 году. Был танкистом, выполнял боевые задания в составе подразделения «Вовча зграя» 14-й бригады оперативного назначения НГУ «Червона калина».

Со своим экипажем боец прошел немало горячих точек на восточном направлении фронта, включая самое тяжелое — Покровское. Свой последний бой принял в прошлом году 19 сентября, когда получил множественные осколочные ранения.

«После этого жизнь Евгения превратилось в сплошную борьбу со смертью. Но, к сожалению, ветеран ушел в вечность 22 августа», — добавляют в городском совете.

Похоронили защитника на Аллее Славы Сабаровского кладбища.

