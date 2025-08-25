- 09:58 Кейт Миддлтон стала блондинкой: принцессу Уэльскую сняли с мужем и детьми в Шотландии
«Взрыв пошел на моего Андрея — он прикрыл собой ребят»: история бойца саперного полка «Хижак», погибшего в Лимане
Андрей Деев из Вознесенска, что в Николаевской области, больше всего любил жену, двух дочерей и Украину. Именно поэтому и пошел защищать ее от оккупантов. Он был бойцом инженерно-саперного полка «Хижак». Свой последний бой старший сержант полиции принял в мае 2025 года в городе Лиман Донецкой области. До своего 37-летия он не дожил полторы недели.
Сейчас же дети воина, у которых россия забрала самое дорогое, снимают видео, на которых держат портрет отца и просят единственное — поддержать петицию, в которой просят признать его Героем Украины посмертно.
«Хочу хоть одного россиянина убить за зверства в Украине»
- Андрей был долгожданным ребенком. Детство у него было тяжелое, любимый тяжело работал, помогал отцу. Характер у него был очень упрямый, но справедливый. После школы муж пошел учиться на бухгалтера, но в итоге по профессии не работал. Далее его призвали в армию, — рассказывает «ФАКТАМ» жена воина Евгения. — Он служил по контракту в десантных войсках, имел 9 прыжков с парашютом. Любимому очень это нравилось, всегда рассказывал с восхищением о пережитых эмоциях! Но через два года муж уволился. Андрей много, где работал, имел практически все водительские категории, поэтому в свое время ездил на каре, на маршрутке в Николаеве и Вознесенске, был водителем на хлебозаводе. Последнее место работы — управление патрульной полиции Николаевской области.
Мы с мужем были так счастливы… В 2015 году у нас родились две дочери-близняшки. Андрей очень хотел девочку, и я… Господь Бог подарил каждому по одной. Мы назвали их София и Даша. Он так гордился детьми. Андрей был хорошим папой. Часто баловал девочек своих, покупал им платья. Как говорят, он делал для них все. Я бы никогда не могла себе даже представить, что наших деток буду воспитывать одна…
— Как для вашей семьи началась большая война и как Андрей оказался в армии?
- Когда началась война, муж был на смене. Он мне позвонил в 4:30 и сказал, что россия напала. Попросил меня, чтобы выехала с детьми из Украины, что ему будет так легче, но я не согласилась с этим. Не могла оставить его одного. Тогда мой папа приехал и забрал дочерей к себе в село, потому что там они были в безопасности. С момента войны мы с Андреем не виделись почти четыре месяца. Это был трудный период для каждого из нас. В 2024 году Андрея отправили в Ивано-Франковск на инженерно-саперные учения, которые продолжались полгода. Так он попал в полк «Хижак» при Департаменте патрульной полиции. 25 января 2025 года Андрей отправился в Донецкую область. Он очень хотел на войну, всегда говорил: «Вместе к победе. Хочу хоть одного россиянина убить за зверства в Украине».
— Что рассказывал о пережитом?
- Первый его выход — Торецк. Я этот день никогда не забуду, это было 19 марта, день рождения наших деток. Им исполнилось 10 лет. И здесь первый день рождения без папы. Утром Андрей позвонил, поздравил своих любимых дочерей, пожелал им счастья, здоровья и мирного неба. Детки пошли в школу. А я как раз была в этот день выходная, готовилась, ждала деток на праздник. Где-то в 13:00 мне позвонил Андрей и сказал, что они идут на позиции, в тот момент я не знала, что делать. Места не находила, потому что не знала, что нас ждет. И готовиться надо, и внутри боль, потому что волновалась за мужа. Андрей долгое время не выходил на связь, просил только ребят, чтобы скидывали его голосовое, что у них все хорошо, еда и вода есть.
Был такой период, что он думал, что не выживет, я его старалась поддерживать. Говорила, что все будет хорошо, что на старости еще будешь рассказывать своим внукам, как ты воевал. Говорила, что мы доживем вместе до старости. А он мне говорил, что, может, этого и не будет. Конечно, деткам я об этом не рассказала, не хотелось, чтобы они волновались. Слава Богу, у ребят все было хорошо. Когда мне тяжело, вспоминаю его слова. Муж всегда мне говорил: «Ты, главное, не бойся, я всегда буду рядом с тобой.
«Помню последний разговор, каждое его слово»
— Предчувствовали ли беду? Что случилось с мужем в тот страшный день?
- Помню последний разговор, каждое его слово. Он мне позвонил 2 мая в 9 часов утра. Рассказывала о наших дочерях, как они собирались в школу, одели платье, как у одной из девочек порвались колготки, и я дала ей свои. Андрей сказал, что правильно сделала, дети же так хотели пойти в школу в платьях. Любимый был веселым, смеялся, глаза горели. В тот день у меня было много работы, в обед мы не созвонились. А когда шла уже домой и начала ему звонить, он не брал трубку. Я тогда поняла — что-то произошло.
Пыталась держать себя в руках и не подавать виду деткам. Они также звонили отцу, и он молчал. Поэтому я говорила, что он занят и позже им перезвонит. Даже когда спать ложились, дочери Андрею звонили. Молчали и побратимы, которым писала.
В 22:45 в ворота постучали очень сильно, начала лаять собака. Я не хотела выходить, потому что было очень поздно, но стук не прекращался. Накинула халат, подошла к воротам. Мне сказали, что это полиция. Я еще подумала про себя: почему в такое время приехали ко мне. Когда открыла ворота, там стояли двое мужчин и две женщины, они меня спросили, Евгения Деева ли я. Потом сказали, что утром Андрей погиб. Они с побратимами вместе работали на открытой местности в Лимане. В этот момент прилетел вражеский дрон «Ланцет». Командир сказал, что большая часть взрыва пошла на моего Андрея, он прикрыл собой ребят. Основной удар он принял на себя. Погиб как герой…
— Как переживаете тяжелую утрату и знаю, что создали петицию, чтобы собрать голоса на присвоение Андрею звания Герой Украины посмертно.
- Больно, время не лечит. Вспоминаю первый раз, когда он мне приснился и сказал, что жив. Я ему начала рассказывать, что ко мне же приезжала полиция, привезли извещение, что погиб. Любимый во сне ответил, что неправильно сделали ДНК… Представьте, когда в четверг он мне приснился, а в понедельник позвонили со словами, что нужно взять ДНК у детей. У меня такая была надежда на то, что это не он погиб. Но… Также Андрей снится дочерям. Веселый, обнимает их и рассказывает, что у него все хорошо.
Президент Украины посмертно наградил Андрея знаком отличия «За оборону Украины». Надеемся, что его подвиг будет отмечен высшей государственной наградой.
