Андрей Деев из Вознесенска, что в Николаевской области, больше всего любил жену, двух дочерей и Украину. Именно поэтому и пошел защищать ее от оккупантов. Он был бойцом инженерно-саперного полка «Хижак». Свой последний бой старший сержант полиции принял в мае 2025 года в городе Лиман Донецкой области. До своего 37-летия он не дожил полторы недели. Сейчас же дети воина, у которых россия забрала самое дорогое, снимают видео, на которых держат портрет отца и просят единственное — поддержать петицию, в которой просят признать его Героем Украины посмертно.

«Хочу хоть одного россиянина убить за зверства в Украине»

- Андрей был долгожданным ребенком. Детство у него было тяжелое, любимый тяжело работал, помогал отцу. Характер у него был очень упрямый, но справедливый. После школы муж пошел учиться на бухгалтера, но в итоге по профессии не работал. Далее его призвали в армию, — рассказывает «ФАКТАМ» жена воина Евгения. — Он служил по контракту в десантных войсках, имел 9 прыжков с парашютом. Любимому очень это нравилось, всегда рассказывал с восхищением о пережитых эмоциях! Но через два года муж уволился. Андрей много, где работал, имел практически все водительские категории, поэтому в свое время ездил на каре, на маршрутке в Николаеве и Вознесенске, был водителем на хлебозаводе. Последнее место работы — управление патрульной полиции Николаевской области.

Мы с мужем были так счастливы… В 2015 году у нас родились две дочери-близняшки. Андрей очень хотел девочку, и я… Господь Бог подарил каждому по одной. Мы назвали их София и Даша. Он так гордился детьми. Андрей был хорошим папой. Часто баловал девочек своих, покупал им платья. Как говорят, он делал для них все. Я бы никогда не могла себе даже представить, что наших деток буду воспитывать одна…

Андрей обожал своих дочек Софийку и Дашу

— Как для вашей семьи началась большая война и как Андрей оказался в армии?

- Когда началась война, муж был на смене. Он мне позвонил в 4:30 и сказал, что россия напала. Попросил меня, чтобы выехала с детьми из Украины, что ему будет так легче, но я не согласилась с этим. Не могла оставить его одного. Тогда мой папа приехал и забрал дочерей к себе в село, потому что там они были в безопасности. С момента войны мы с Андреем не виделись почти четыре месяца. Это был трудный период для каждого из нас. В 2024 году Андрея отправили в Ивано-Франковск на инженерно-саперные учения, которые продолжались полгода. Так он попал в полк «Хижак» при Департаменте патрульной полиции. 25 января 2025 года Андрей отправился в Донецкую область. Он очень хотел на войну, всегда говорил: «Вместе к победе. Хочу хоть одного россиянина убить за зверства в Украине».

— Что рассказывал о пережитом?

- Первый его выход — Торецк. Я этот день никогда не забуду, это было 19 марта, день рождения наших деток. Им исполнилось 10 лет. И здесь первый день рождения без папы. Утром Андрей позвонил, поздравил своих любимых дочерей, пожелал им счастья, здоровья и мирного неба. Детки пошли в школу. А я как раз была в этот день выходная, готовилась, ждала деток на праздник. Где-то в 13:00 мне позвонил Андрей и сказал, что они идут на позиции, в тот момент я не знала, что делать. Места не находила, потому что не знала, что нас ждет. И готовиться надо, и внутри боль, потому что волновалась за мужа. Андрей долгое время не выходил на связь, просил только ребят, чтобы скидывали его голосовое, что у них все хорошо, еда и вода есть.

Был такой период, что он думал, что не выживет, я его старалась поддерживать. Говорила, что все будет хорошо, что на старости еще будешь рассказывать своим внукам, как ты воевал. Говорила, что мы доживем вместе до старости. А он мне говорил, что, может, этого и не будет. Конечно, деткам я об этом не рассказала, не хотелось, чтобы они волновались. Слава Богу, у ребят все было хорошо. Когда мне тяжело, вспоминаю его слова. Муж всегда мне говорил: «Ты, главное, не бойся, я всегда буду рядом с тобой.

На фото вся семья вместе. А теперь Евгения говорит, что никогда не могла себе даже представить, что их деток будет воспитывать одна

«Помню последний разговор, каждое его слово»

— Предчувствовали ли беду? Что случилось с мужем в тот страшный день?

- Помню последний разговор, каждое его слово. Он мне позвонил 2 мая в 9 часов утра. Рассказывала о наших дочерях, как они собирались в школу, одели платье, как у одной из девочек порвались колготки, и я дала ей свои. Андрей сказал, что правильно сделала, дети же так хотели пойти в школу в платьях. Любимый был веселым, смеялся, глаза горели. В тот день у меня было много работы, в обед мы не созвонились. А когда шла уже домой и начала ему звонить, он не брал трубку. Я тогда поняла — что-то произошло.

Пыталась держать себя в руках и не подавать виду деткам. Они также звонили отцу, и он молчал. Поэтому я говорила, что он занят и позже им перезвонит. Даже когда спать ложились, дочери Андрею звонили. Молчали и побратимы, которым писала.

В 22:45 в ворота постучали очень сильно, начала лаять собака. Я не хотела выходить, потому что было очень поздно, но стук не прекращался. Накинула халат, подошла к воротам. Мне сказали, что это полиция. Я еще подумала про себя: почему в такое время приехали ко мне. Когда открыла ворота, там стояли двое мужчин и две женщины, они меня спросили, Евгения Деева ли я. Потом сказали, что утром Андрей погиб. Они с побратимами вместе работали на открытой местности в Лимане. В этот момент прилетел вражеский дрон «Ланцет». Командир сказал, что большая часть взрыва пошла на моего Андрея, он прикрыл собой ребят. Основной удар он принял на себя. Погиб как герой…

Президент Украины посмертно наградил Андрея знаком отличия "За оборону Украины"

— Как переживаете тяжелую утрату и знаю, что создали петицию, чтобы собрать голоса на присвоение Андрею звания Герой Украины посмертно.

- Больно, время не лечит. Вспоминаю первый раз, когда он мне приснился и сказал, что жив. Я ему начала рассказывать, что ко мне же приезжала полиция, привезли извещение, что погиб. Любимый во сне ответил, что неправильно сделали ДНК… Представьте, когда в четверг он мне приснился, а в понедельник позвонили со словами, что нужно взять ДНК у детей. У меня такая была надежда на то, что это не он погиб. Но… Также Андрей снится дочерям. Веселый, обнимает их и рассказывает, что у него все хорошо.

Президент Украины посмертно наградил Андрея знаком отличия «За оборону Украины». Надеемся, что его подвиг будет отмечен высшей государственной наградой.

