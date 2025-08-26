- 26.08 22:01 Золотое правило покупки одежды на распродаже: используют даже миллионеры
«Лишние» квадратные метры жилья: украинцам напомнили о необходимости уплатить налог за недвижимость
Украинцам, владеющим недвижимым имуществом, важно не только перерегистрировать его в государственных реестрах, но и уплатить до 1 сентября налог на «избыточную площадь», чтобы не попасть на большие штрафы.
Речь идет, конечно, лишь о тех, кто имеет «лишние квадраты», напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы.
Так, до 1 сентября 2025 г. нужно уплатить налог на недвижимость за 2024 год, если площадь квартиры или дома превышает установленные нормы: квартир площадью более 60 кв. м; частных домов — более 120 кв. м; а если в собственности есть и квартира, и дом, действует общий лимит — 180 кв. м.
Размер налога определяется исходя из минимальной зарплаты, установленной в начале предыдущего года. Для 2024 расчет ведется на основе минимальной зарплаты 7100 грн. Максимальная ставка за каждый «лишний» квадратный метр — 106,5 грн (1,5% от «минималки»).
К примеру, если квартира имеет площадь 90 кв. м, налог начисляется всего на 30 кв. м сверх нормы. По максимальной ставке сумма составит 4260 грн.
Местные власти могут изменять ставку и предоставлять дополнительные льготы, однако не имеют права повышать налог выше 1,5% от минимальной зарплаты или уменьшать льготную площадь ниже установленной нормы.
Как отметили в ведомстве, проверить сумму налога владельцы квартир могут в кабинете плательщика (с электронным ключом), через мобильное приложение «Моя налоговая» или с помощью онлайн-калькулятора на сайте ГНС.
Также в налоговой предупредили, что при задержке оплаты до 30 дней нарушителю грозит штраф в размере 10% от суммы, а свыше 30 дней — штраф 20%. Для элитного жилья (квартиры свыше 300 кв. м и дома от 500 кв. м) предусмотрен дополнительный ежегодный сбор в размере 25 000 грн.
Если уведомление от налоговой службы не поступило до 1 июля, штрафные санкции за просрочку не применяются — так предусмотрено Налоговым кодексом Украины.
О том, кто освобожден от уплаты налога, напоминает издание «Закон и бизнес».
Речь идет о владельцах жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленные нормы. Также украинцы, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий. Кроме того, закон освобождает от уплаты налога детдома семейного типа; детей-сирот, которым принадлежит жилье, детей с инвалидностью, воспитываемых одинокими матерями или родителями, но не более одного такого объекта на ребенка.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, какое жилье в Украине подорожает уже осенью и почему.146
