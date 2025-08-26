Почему ПФУ может отказать в назначении пенсии и что делать пенсионеру (видео)

С каждым годом для выхода на пенсию человеку нужно на год больше стажа. К примеру, в 2025 году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, гражданин должен иметь не менее 32 лет стажа — на год больше, чем в 2024 году.

ВІДЕО ДНЯ

К тому же, не способствуют выходу на заслуженный отдых и некоторые действия украинских чиновников. Об этом говорится в сюжете журналистки Ирины Поляковой.

«Вы работали десятки лет, платили взносы, а потом получили отказ в пенсии? К сожалению, такая ситуация случается все чаще — и причина не у вас, а в бюрократии» , — обращается она к зрителям.

Почему Пенсионный фонд может отказать в пенсии

РЕКЛАМА

Ирина анализирует историю Николая Васильевича — военнослужащего, который с начала полномасштабного вторжения защищал государство. В январе 2023 года ему исполнилось 60 лет, и он уволился из рядов ВСУ по возрасту.

Николай обратился в Пенсионный фонд Украины со всеми необходимыми документами, но получил жесткий отказ. Причиной стало то, что чиновники Пенсионного фонда не причислили к его стажу целых три периода работы, что в общей сложности сложилось более 3,5 лет! И именно поэтому стаж Николая Васильевича оказался меньше 30 лет, которые были нужны для выхода на пенсию в 2023 году.

В двух случаях в записях в трудовой книжке были ошибки:

в первом — неполное название предприятия, хотя печать была с правильным названием, во втором — отсутствует подпись ответственного лица в записи об увольнении.

РЕКЛАМА

«Представьте, человек работал, платил взносы, потом воевал, а теперь виноват в том, что внимание — кадровики предприятия, которое давно уже ликвидировано, допустили эти мелкие ошибки» , — отмечает журналистка.

То есть причинами стали ошибки работодателя, не соблюдавшего порядок ведения трудовых книжек и формализм работников ПФУ, проигнорировавших печати, подтверждающие информацию.

Поэтому возникла ситуация, когда человек не может доказать свой стаж, потому что ликвидированные предприятия к тому же не передали документы в архив.

И виноватым в этом стал сам пенсионер!

РЕКЛАМА

Как пенсионер может защитить свои права

К счастью, существует главное правовая позиция Верховного Суда Украины. Так, Постановление по делу № 638/18467/15-а от 30 сентября 2019 четко определило: «Формальные неточности в документах не могут быть основанием для ограничения лица в реализации конституционного права на социальную защиту». Фактически высшая судебная инстанция страны подчеркнула, что Пенсионный фонд обязан принимать меры для подтверждения информации, а не просто отказывать по пустякам.

И это уже не единственный подобный случай. Даже в Обзоре судебной практики Верховного Суда за январь-февраль этого года отмечается, что не все недостатки в трудовой книжке могут служить основанием для непризнания стажа. Определяющим сам факт занятости лица на соответствующих работах.

То есть все чаще суды становятся на сторону простых граждан, ну, по крайней мере, в этом вопросе.

Также в видео прозвучали практические советы, что делать пенсионерам в подобных случаях.

Во-первых, если предприятие ликвидировано, и человек не может получить необходимые справки, не нужно отчаиваться, ведь есть механизм подтверждения стажа через архивные учреждения. Даже если предприятие не передало документы в государственный архив, можно доказать свой стаж через судебный запрос с помощью сохранившихся документов в других учреждениях.

Во-вторых, если Пенсионный фонд отказывает в назначении пенсии, можно и следует обжаловать это решение в суде.

Кроме того, есть бесплатные варианты. Например, можно обратиться в Центр бесплатной правовой помощи (БПД). Это государственная сеть точек доступа к юридической помощи, она действует по всей стране, а также предоставляет юридические услуги по телефону и онлайн. Важно, что здесь вам могут предоставить консультацию и помочь составить исковое заявление.

Но самый главный совет, который следует запомнить каждому будущему пенсионеру — не ждать, когда клюнет жареный петух, а проверить записи в своих трудовых книжках заранее. Лучше сделать это за несколько лет до выхода на пенсию. Обратитесь в отдел кадров предприятия и убедитесь, что все записи сделаны правильно, есть все подписи и печати.

«Позаботьтесь сейчас, и это поможет вам избежать нервов, длительных судебных процессов и обеспечит спокойную пенсию», — советует журналистка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как оформить пенсию при нехватке стажа.

121

Читайте нас в Facebook