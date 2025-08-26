В четверг, 28 августа, донецкий «Шахтер», сыгравший с «Серветтом» вничью в номинально домашней встрече (1:1), проведет на арене «Стад де Женев» в Женеве против вице-чемпиона Швейцарии ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций (арбитр — Гильермо Куадра Фернандес из Испании).

ВІДЕО ДНЯ

В прежние годы донецкий клуб шесть раз противостоял швейцарским клубам на их полях, одержав две победы, один раз сыграв вничью и трижды уступив: с «Серветтом» — 2:1 в 1983-м, с «Базелем» — 2:2 в 1996-м и 2:1 в 2008-м, с «Цюрихом» — 0:4 в 1998-м, с «Лугано» — 1:2 в 2001-м и с «Янг Бойз» — 0:2 (по пенальти — 2:4) в 2016-м.

Напомним, что «Серветт», который 11 августа возглавил бывший наставник «Бордо» и «Лилля» 53-летний француз Жослин Гурвеннек, в нынешнем еврокубковом сезоне уже успел вылететь из Лиги чемпионов от чешской «Виктории» (1:0 в гостях, 1:3 дома), а из Лиги Европы — от «Утрехта» из Нидерландов (1:3 на своем поле, 1:2 на выезде). В рамках чемпионата Швейцарии женевцы проиграли «Янг Бойз» (1:3) и «Санкт-Галлену» (1:4), а также сыграли вничью с «Цюрихом» (1:1). Кроме того, соперник команды Арды Турана легко разгромил в рамках 1/32 финала Кубка страны скромную «Дарданию» — 5:0.

В предстоящем поединке букмекеры видят фаворитом украинский клуб. К примеру, контора Vbet ставки на победу «Серветта» в основное время принимает с коэффициентом 5,30, на ничью — 3,47, на выигрыш дончан — 1,79. Выше у «Шахтера» и шансы на проход в основной раунд еврокубков — 1,29 против 3,10 у соперника.

РЕКЛАМА

В прямой трансляции матч «Серветт» — «Шахтер» на территории Украины покажут (начало — в 22:00) канал УПЛ ТВ и платформа онлайн-телевидения «Киевстар ТВ». Чтобы бесплатно смотреть поединок на платформе, достаточно ввести на сайте «Киевстар ТВ» номер своего мобильного телефона, а затем — код, который сразу придет по СМС.

Лига конференций. Раунд плей-офф квалификации. ответный матч

28 августа (четверг)

РЕКЛАМА

«Серветт» — «Шахтер» 22:00 УПЛ ТВ, «Киевстар ТВ»

Напомним, что в случае успешного прохождения швейцарского барьера «Шахтер» пробьется в основной раунд Лиги конференций, а в случае неудачи — вылетит из еврокубков.

Добавим, что донецкий клуб последний раз оставался без еврокубковой осени 27 лет назад, когда в августе 1998-го вылетел из Кубка УЕФА от… швейцарского «Цюриха» (0:4 в гостях, 3:2 дома).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в еврокубковом сезоне прошел финский «Ильвес» и турецкий «Бешикташ», а также обидно уступил в серии пенальти греческому «Панатинаикосу».

РЕКЛАМА

Фото ФК «Шахтер»



154

Читайте нас в Facebook