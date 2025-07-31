«Шахтер» добил «Бешикташ» и вышел на клуб своего экс-футболиста: видеообзор отборочного матча Лиги Европы

В четверг, 31 июля, донецкий «Шахтер», одолевший «Бешикташ» в Стамбуле (4:2), сыграл на Городском стадионе имени Германа Реймана в польском Кракове ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы против четвертой команды прошлого чемпионата Турции и снова отпраздновал победу.

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Лига Европы. 2-й отборочный раунд. Первый матч

«Шахтер» (Украина) — «Бешикташ» (Турция) — 2:0

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Винисиус (Гочолейшвили, 81), Очеретько, Педриньо (Судаков, 65), Марлон (Бондаренко, 57), Алиссон, Кевин (Невертон, 57), Элиас.

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Голы: Кевин (12), Элиас (45+2).

Звездный наставник стамбульцев, экс-форвард и тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подозревал, что в случае вылета от украинского гранда из турнира ему могут указать в «Бешикташе» на дверь. Поэтому перед игрой в Кракове норвежец излучал оптимизм, полагая, что его подопечным по силам забить команде Арды Турана два мяча. Но ведь нужно было при этом еще и не пропустить.

А турки пропустили — причем еще до перерыва дважды. Кевин и Элиас на кураже забили парням с берегов Босфора 11-й и 12-й «бразильские» голы «Шахтера» в нынешнем еврокубковом сезоне. 6:2 по сумме двух встреч. Какие могут быть вопросы?

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В 3-м раунде квалификации Лиги Европы «Шахтер» сыграет с греческим «Панатинаикосом», который по сумме двух встреч уступил в отборе Лиги чемпионов шотландскому «Рейнджерс» (0:2 на выезде и 1:1 дома). Первый матч состоится 7 августа в Афинах, ответный — 14 августа в Кракове. Кстати, цвета 20-кратного чемпиона Греции, который тренирует португальский специалист Руй Витория, защищает бывший игрок «Шахтера» бразилец Тете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на старте квалификации Лиги Европы уверенно прошел финский «Ильвес».

Фото ФК «Шахтер»

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