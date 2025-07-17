«Шахтер» сыграл в гостях вничью с «Ильвесом» и вышел в отборе Лиги Европы на турецкого гранда: видеообзор матча

В четверг, 17 июля, донецкий «Шахтер», уничтоживший финский «Ильвес» в первой встрече (6:0), провел стадионе «Таммелан» в Тампере против вице-чемпиона Финляндии ответный поединок 1-го отборочного раунда Лиги Европы.

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Лига Европы. 1-й отборочный раунд. Ответный матч

«Ильвес» (Финляндия) — «Шахтер» (Украина) -- 0:0

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Бондар, Грам, Винисиус (Гочолейшвили, 55), Бондаренко (Cудаков, 68), Очеретько, Невертон, Педриньо, Эгиналдо (Швед, 55), Траоре (Элиас, 68).

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Результат первой встречи позволил тренерскому штабу горняков сколько угодно экспериментировать с составом, и по сравнению с матчем в столице Словении турецкий специалист Арда Туран выпустил в «основе» сразу восемь новых футболистов. Но донецким «резервистам» и вышедшим на замену Судакову и Элиасу в новой выездной форме не удалось забить вице-чемпиону Финляндии на синтетическом газоне, хотя голевых моментов у ворот Виртонена горняки создали кучу.

Во втором раунде квалификации Лиги Европы обладатель Кубка Украины сыграет с турецким «Бешикташем». Первый матч дончане проведут 24 июля в гостях, ответный — 31-го на своем поле (в польском Кракове).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» и сборной Украины в свой день рождения стал отцом.

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Фото ФК «Шахтер»



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