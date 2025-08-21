«Шахтер» спасся от поражения в поединке с вице-чемпионом Швейцарии: видеообзор матча



Донецкий «Шахтер», обидно вылетевший из Лиги Европы от «Панатинаикоса», провел на арене имени Генрика Реймана в польском Кракове первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против вице-чемпиона Швейцарии «Серветта».

Лига конференций. Отборочный раунд плей-офф. Первый матч

«Шахтер» (Украина) — «Серветт» (Швейцария) — 1:1

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Винисиус, Марлон, Судаков, Педриньо (Феррейра, 77), Алиссон, Невертон (Кевин, 46), Элиас (Бондаренко, 65).

Голы: Бондарь (73) — Фомба (8).

Таковы футбольные реалии, что команда Арды Турана в нынешнем сезоне прошла на международной арене финский «Ильвес» и турецкий «Бешикташ», не уступила в игровое время ни в одном из шести матчей и оказалась… на грани вылета из еврокубков. Чтобы рассчитывать на евроосень, «Шахтеру» кровь из носу нужно проходить клуб из Женевы, который 11 августа назначил новым главным тренером известного по работе с «Бордо» и «Лиллем» 53-летнего француза Жослина Гурвеннека. Впрочем, и «Серветту» после вылета от чешской «Виктории» из Лиги чемпионов (1:0 в гостях, 1:3 дома), а из Лиги Европы — от «Утрехта» из Нидерландов (1:3 на своем поле, 1:2 на выезде) отступать было некуда.

«Шахтер» начал встречу с грубой ошибки в обороне, и на 12-й минуте никем не прикрытый Фомба после подачи углового головой переправил мяч в сетку ворот Ризныка. Все попытки дончан отыграться успехом до перерыва не увенчались, и Арде Турану пришлось бросать в бой только-только выздоровевшего бразильца Кевина.

Отыграться «Шахтеру» удалось лишь на 73-й минуте (при уйме голевых моментов), когда Бондарь, как и соперник, тоже после углового и тоже головой переправил мяч в сетку (первый гол небразильца дончан в евросезоне). Дожать швейцарцев «оранжево-черным» не удалось.

Ответная встреча соперников состоится 28 августа на «Стад де Женев» в Женеве.

Напомним, что в случае успешного прохождения швейцарского барьера «Шахтер» пробьется в основной раунд Лиги конференций, а в случае неудачи — вылетит из еврокубков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в матче 3-го тура чемпионата Украины победил «Верес».

Фото ФК «Шахтер»

