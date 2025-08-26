Десятки дронов врага атаковали Украину в ночь на 26 августа: каков результат работы ПВО

В ночь на 26 августа российские войска атаковали Украину 59-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По информации командования Воздушных сил, дроны россияне запускали из Курска, Шаталово, Брянска, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях.

В то же время российское минобороны сообщило, что над территорией рф перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата — больше всего над территориями Ленинградской, Рязанской, Тульской и Волгоградской областей. Также якобы утром уничтожены 8 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма.

Напомним, за последние дни Украина почти каждый день атаковала военные и важные инфраструктурные объекты на территории россии. На днях под удар попала Усть-Луга. Там пожар на терминале «НОВАТЕК» в крупнейшем порту Балтики. Также атакован Сызранский НПЗ — до 20 взрывов, завод перерабатывает 8,9 млн. тонн нефти ежегодно. Взрыв также произошел в районе Курской АЭС.

