Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА
Несмотря на то, что Херсон освобожден от врага еще в 2022 году, жители города и области ежедневно подвергаются враждебным обстрелам и постоянным атакам беспилотников.
Так, вечером 25 августа на трассе Херсон-Николаев вражеский дрон атаковал служебный автомобиль прокуратуры. Ранения получили прокурор и водитель, оба госпитализированы, сообщили в Офисе генпрокурора.
Вражеские дроны продолжают атаковать трассу. Жителей призвали не передвигаться по этому маршруту.
«Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому упорно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту», — призвал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он также отметил, что на трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения в случае фиксации вражеских дронов. Автодорогу будут перекрывать временно.
«Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — добавил чиновник.
В Херсонской ОВА также сообщили, что утром, около 07:00 российские оккупанты атаковали с БпЛА Антоновку. Во вражеский удар попал 59-летний мужчина. Он получил взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки и живота. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.
Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем оккупанты бомбили Константиновку в Донецкой области. Ранены люди, десятки поврежденных домов. Город остался без газа.73
