41.10 / 41.61 47.89 / 48.57
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Беспилотники россиян охотятся за гражданским транспортом на трассе Херсон — Николаев, — Херсонская ОВА

10:05 26 августа 2025
Горящий автомобиль, фото прокуратура

Несмотря на то, что Херсон освобожден от врага еще в 2022 году, жители города и области ежедневно подвергаются враждебным обстрелам и постоянным атакам беспилотников.

Так, вечером 25 августа на трассе Херсон-Николаев вражеский дрон атаковал служебный автомобиль прокуратуры. Ранения получили прокурор и водитель, оба госпитализированы, сообщили в Офисе генпрокурора.

Вражеские дроны продолжают атаковать трассу. Жителей призвали не передвигаться по этому маршруту.

«Со вчерашнего вечера наблюдаем высокую активность российских дронов вдоль трассы М-14 Херсон-Николаев. Враг целенаправленно атакует гражданский транспорт. Поэтому упорно призываю: без необходимости не передвигайтесь по этому маршруту», — призвал руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

РЕКЛАМА

Он также отметил, что на трассе М-14 Херсон-Николаев возможны ограничения движения в случае фиксации вражеских дронов. Автодорогу будут перекрывать временно.

«Прошу учесть это при планировании поездок и по возможности выбирать другой маршрут. Вместе с военными делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию», — добавил чиновник.

В Херсонской ОВА также сообщили, что утром, около 07:00 российские оккупанты атаковали с БпЛА Антоновку. Во вражеский удар попал 59-летний мужчина. Он получил взрывную травму, обломочные ранения грудной клетки и живота. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

РЕКЛАМА

Как сообщали «ФАКТЫ», вчера днем оккупанты бомбили Константиновку в Донецкой области. Ранены люди, десятки поврежденных домов. Город остался без газа.

73

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты избавиться

Запах затхлости из шкафа: есть проверенные рецепты его избавиться

Гороскоп на начало сентября для всех знаков зодиака

Звезды на стороне счастливчиков: кому судьба готовит прорыв в любви, карьере и финансах — гороскоп на начало осени

Как приготовить клубничный джем

Минимум сахара — максимум вкуса: Сумская показала, как варить натуральный джем

Неделя с 25 по 31 августа станет важным рубежом в сфере финансов, фото из открытых источников

Скорпионам важно избегать рискованных вложений, а Козерогов ждет вознаграждение: финансовый гороскоп на неделю 25 — 31 августа

Следующий материал
Новости партнеров